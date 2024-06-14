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Скільки годин на день в українців буде світло: в Yasno зробили прогноз на зиму

Марія Николишин
14 червня 2024, 12:20
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Влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні – це через використання кондиціонерів та ремонт атомної генерації, пояснили в Yasno.
Скільки годин на день в українців буде світло: в Yasno зробили прогноз на зиму
Взимку українцям можуть давати світло лише п'ять-шість годин на день / колаж: Главред, фото: pixabay

Взимку українцям можуть давати світло лише п'ять-шість годин на день. Однак, ситуація може бути кращою, якщо вдасться відновити більше пошкоджених об'єктів енергетики та збільшити можливості імпорту. Про це заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у ефірі Business Breakfast.

"Щодо зими, то весь прогноз базується на двох речах: чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту… По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати", – розповів Коваленко.

Він зазначив, що погана новина полягає в тому, що взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку.

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"Тут теж ми залежимо від температури. Якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде для нас щастя. Якщо буде -15 і більше - це для нас буде погано, бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення", – сказав генеральний директор компанії Yasno.

Він також припустив, що взимку генераційний дефіцит може становити 30-35%.

"Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день – це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз", – наголосив Коваленко.

За його словами, влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні – насамперед через використання кондиціонерів, а також через ремонт атомної генерації. На даний момент дефіцит електрики становить від 15 до 25%.

"У міжсезоння – у вересні та на початку жовтня – ситуація буде кращою, оскільки споживання знизиться", - підкреслив він.

Скільки годин на день в українців буде світло: в Yasno зробили прогноз на зиму
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про Yasno?

YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" зазначили, що дефіцит в енергосистемі може зрости через збільшення споживання електроенергії в найближчі місяці та ремонт енергоблоку АЕС.

У статті BBC повідомлялось, що з настанням зими українці можуть проводити до 20 годин на день без електроенергії та опалення.

До того ж, нещодавнє підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні (до 4,32 грн за кіловат-годину) все одно не покрило ринкової вартості світла на енергоринку.

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