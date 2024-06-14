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"У Києві важка ситуація": Гончар пояснив, чому в столиці вимкнення світла найдовші

Альона Вороніна
14 червня 2024, 05:30
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Київ завжди був енергодефіцитним, тому що він є найбільшим енергоспоживачем у нашій державі. А після ударів РФ по енергооб’єктах дефіцит ще більше зріс.
Михаил Гончар, отключения света
Гончар пояснив, чому в столиці вимкнення світла найдовші/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

У Києві та Київській області відключення електроенергії часто триваліші, ніж в інших регіонах через те, що українська столиця є найбільшим енергоспоживачем у нашій державі.

Київ завжди був енергодефіцитним, і ця ситуація покращилася лише у 2016 році після зведення додаткової повітряної лінії електропередачі. Але через удари країни-агресорки Росії по енергооб’єктах виник дуже великий дефіцит електроенергії, особливо у Києві. Про це сказав президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар під час чату на Главреді.

"Це пов’язано з особливостями енерговузла столиці та столичного регіону. Київ і регіон – найбільший енергоспоживач в Україні. Традиційно, навіть за кращих часів, Київ був енергодефіцитним. Питання було вирішено тільки у 2016 році, коли завдяки кредиту ЄБРР було завершено довгобуд по зведенню повітряної лінії 750 кВ від західноукраїнських АЕС до столичного регіону. Це вирішило проблему енергодефіциту", – зазначив Гончар.

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Він пояснив, що завдані упрдовж останнього часу об’єктам генерації і об’єктам Укренерго ушкодження призвели до виникнення найбільшого дефіциту в енергопостачанні до столичного регіону, а особливо Києва.

"Відтак, Київ зазнає найбільш масованих відключень, по-перше, через те, що в місті найбільше споживачів, зокрема, критичної інфраструктури, по-друге, через завдані ушкодження, а час, необхідний для покращення становища (навіть не для відновлення), обчислюється тижнями або й місяцями. Звідси й така важка ситуація у Києві. У певних районах столиці вона може бути гіршою, ніж у Харкові", – сказав Гончар.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Виключення світла – останні новини

Раніше в "Енергоатомі" попередили про збільшення дефіциту в системі. В "Енергоатомі" зазначили, що дефіцит в енергосистемі може зрости через збільшення споживання електроенергії в найближчі місяці та ремонт енергоблоку АЕС.

Також раніше повідомлялося, що РФ атакувала більшу частину електростанцій. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар пояснив, на чому тримається енергетика України.

Нагадаємо, раніше Гончар також описав непросте завдання для України. Він зазначив, що відключення світла будуть не менше 5 років. Україні знадобиться багато років, щоб відремонтувати пошкоджені й побудувати нові енергетичні потужності та почати повністю забезпечувати себе електроенергією.

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новини Києва свет Михайло Гончар відключення світла електроенергія
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