Будуть відключення по 10 годин: стало відомо, коли ситуація зі світлом стане ще гіршою

Відключення електроенергії можуть стати набагато тривалішими вже дуже скоро.

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Олег Попенко пояснив, коли ситуація в енергосистемі може ще більше погіршитися/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

У липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може стати ще гіршою – світла може не бути по 10 годин підряд.

І після цього у такому режимі українцям доведеться бути аж до вересня – лише тоді ситуація може покращитися, адже знову почнуть працювати два енергоблоки атомних електростанцій, які зараз перебувають у ремонті. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у телеефірі.

Він нагадав про заяви представників української влади про те, що ситуація зі світлом може стати ще критичнішою у липні.

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"Тобто якщо у нас зараз з вами майже по 7 годин відключення, то, очевидно, ми будемо очікувати відключення у липні по 10 годин. З чим це пов’язано? Це пов’язано з втратою генерації. Якщо місяць тому Міненерго називало цифри 8 гігават втраченої маневрової потужності, то остання заява представників Євросоюзу, що Україна вже втратила 9,8 гігават потужності після останнього обстрілу потужностей гідроелектростанцій. Тому у нас немає генерації, ми не можемо максимально покрити імпортом наші потреби", – зазначив він.

Попенко наголосив, що станом на сьогодні склалася така ситуація, що просто в України фізично немає можливості покрити усі потреби в електроенергії.

"Ці два енергоблоки атомних станцій, які зараз поставили на ремонт, повернуться не раніше кінця серпня, тобто ситуація вирівняється десь на вересень. Я думаю, у вересні ми навіть щось спробуємо більше дати у мережу, а до цього періоду ситуація не зміниться", – зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Олег Попенко розповів, коли ситуація зі світлом може ще більше погіршитися/ скрін

Дивіться відео з поясненням Попенка, коли ситуація зі світлом може ще більше погіршитися:

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відключень світла стане більше – в Укренерго пояснили ситуацію з енергетикою. Цього тижня найбільший дефіцит електроенергії спостерігатиметься в ранкові та вечірні години, але, загалом, і впродовж усієї доби.

Прем’єрміністр України Денис Шмигаль зробив невтішну заяву щодо відключень світла. Економія електроенергії буде частиною нашого життя в наступні роки, наголосив він.

Також раніше в Укренерго розповіли, коли вимикатимуть світло українцям 5 червня. Для дотримання лімітів обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень для населення та промисловості.

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