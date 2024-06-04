"Ця проблема на роки": Шмигаль зробив невтішну заяву щодо відключень світла

Наслідки атак країни-агресорки Росії по українській енергетиці довгострокові, і тому економія електроенергії буде частиною повсякденного життя українців у наступні роки.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 4 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета – економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", – зазначив Шмигаль.відео дня
Він наголосив, що ключовим пріоритетом для нашої держави зараз є зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.
Також він зазначив, що ситуація дуже складна, вже було втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації.
"Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", – додав він.
Шмигаль також повідомив, що уряд має стратегію, яка складається з п’яти великих блоків:
- посилення нашої протиповітряної оборони;
- ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів;
- децентралізація енергосистеми, для чого, за словами Шмигаля, вже був сформований комплекс заходів;
- міжнародна підтримка і співробітництво;
- енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії: потрібно заощаджувати на всіх рівнях – від великих підприємств до окремих будинків та квартир.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Відключення світла – останні новини
Раніше стало відомо, у які години вимикатимуть світло 4 червня. Раніше повідомлялося, що обсяг дефіциту буде більший. Графіки вимкнення світла введуть для промислових та побутових споживачів у всіх областях України.
Також у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня – там не вимикатимуть світло. Попри те, що в одній області не вимикатимуть електроенергію, ситуація залишається складною.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відключень світла стане більше – в Укренерго пояснили ситуацію з енергетикою. Цього тижня найбільший дефіцит електроенергії спостерігатиметься в ранкові та вечірні години, але, загалом, і впродовж усієї доби.
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