"Ця проблема на роки": Шмигаль зробив невтішну заяву щодо відключень світла

Економія електроенергії буде частиною нашого життя в наступні роки, наголосив прем’єрміністр України.

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Шмигаль зробив невтішну заяву щодо відключень світла/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Наслідки атак країни-агресорки Росії по українській енергетиці довгострокові, і тому економія електроенергії буде частиною повсякденного життя українців у наступні роки.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 4 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета – економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", – зазначив Шмигаль. відео дня

Він наголосив, що ключовим пріоритетом для нашої держави зараз є зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.

Також він зазначив, що ситуація дуже складна, вже було втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації.

"Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", – додав він.

Шмигаль також повідомив, що уряд має стратегію, яка складається з п’яти великих блоків:

посилення нашої протиповітряної оборони;

ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів;

децентралізація енергосистеми, для чого, за словами Шмигаля, вже був сформований комплекс заходів;

міжнародна підтримка і співробітництво;

енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії: потрібно заощаджувати на всіх рівнях – від великих підприємств до окремих будинків та квартир.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла – останні новини

Раніше стало відомо, у які години вимикатимуть світло 4 червня. Раніше повідомлялося, що обсяг дефіциту буде більший. Графіки вимкнення світла введуть для промислових та побутових споживачів у всіх областях України.

Також у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня – там не вимикатимуть світло. Попри те, що в одній області не вимикатимуть електроенергію, ситуація залишається складною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відключень світла стане більше – в Укренерго пояснили ситуацію з енергетикою. Цього тижня найбільший дефіцит електроенергії спостерігатиметься в ранкові та вечірні години, але, загалом, і впродовж усієї доби.

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