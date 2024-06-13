Світла не буде більше: в 'Енергоатомі' попередили про збільшення дефіциту в системі

В "Енергоатомі" зазначили, що дефіцит в енергосистемі може зрости через збільшення споживання електроенергії в найближчі місяці та ремонт енергоблоку АЕС.

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Тривалість відключень електрики може збільшитись / Колаж Главред, фото: УНІАН

Найближчими днями очікується виведення одного із атомних енергоблоків ВВЕР-1000 для проведення ремонтних робіт. В "Енергоатомі" попередили про ймовірність збільшення дефіциту електроенергії в системі та, в свою чергу, збільшення тривалості планових відключень електроенергії в Україні. Про це йдеться у прес-релізі компанії в Телеграмі.

"Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись. Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії", - наголосили в Енергоатомі.

Очільник "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін наголосив на випередженні графіка проведення ремонтів енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) компанією. Ці заходи спрямовані на забезпечення надійної роботи енергоблоків в опалювальний період.

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За його словами, для забезпечення безпечної та ефективної експлуатації ядерних реакторів вітчизняних АЕС щорічно проводять планово-попереджувальні ремонти. Ці роботи включають перевантаження ядерного палива та обов'язкові регламентні дії. Зазвичай такі ремонти проводять у теплу пору року, щоб забезпечити максимальне використання потужності атомної генерації під час осінньо-зимового періоду.

"Цього року ремонти проводять на 8-ми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять", - додали в компанії.

В повідомленні "Енергоатому" також зазначено, що роботи виконуються у рамках ремонтної кампанії за погодженим з Укренерго графіком. Цей графік складений оптимально, враховуючи всю складність ситуації з енергопостачанням.

В.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін наголосив, що цього року компанія, аналогічно до минулого, проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС з випередженням графіка. Це гарантує їхню надійну роботу в опалювальний період.

"Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні", – заявив Петро Котін.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - графіки відключень

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія завдала значних пошкоджень українській електроенергетичній системі з кінця березня, знищивши половину її потужностей ударами по енергетичних об'єктах. У зимовий період українському населенню доведеться стикатися з відключеннями електроенергії та опаленням до 20 годин на день. Про це повідомляється у матеріалі BBC.

За словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайла Гончара, українцям варто очікувати життя в умовах постійних відключень електроенергії протягом щонайменше 5 років. Це необхідний час для відновлення пошкоджених та зруйнованих, а також для будівництва нових енергетичних потужностей.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нещодавнє підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні (до 4,32 грн за кіловат-годину) не забезпечило покриття ринкової вартості електричної енергії.

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