Світло буде лише 2-4 години на день: українцям потрібно готуватися до життя в холоді й темряві - FT

До повномасштабного вторгнення РФ внутрішнє виробництво енергії в Україні становило близько 55 ГВт електроенергії. Зараз потужності впали нижче 20 ГВт.

https://glavred.net/ukraine/svet-budet-lish-2-4-chasa-v-den-ukraincam-nuzhno-gotovitsya-k-zhizni-v-holode-i-temnote-ft-10570586.html Посилання скопійоване

Взимку укаринці проводитимуть більшу частину свого дня без електрики / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Країна-агресор Росія вивела з ладу або захопила більше половини українських електростанцій, що спровокувало віялові відключення електроенергії по всій країні та посилило побоювання з приводу майбутнього енергопостачання українських міст і споживачів ЄС.

Як пише Financial Times, ракетні атаки й атаки безпілотників, здійснені російськими окупантами останніми місяцями, були спрямовані на українські електростанції, що змусило енергетичні компанії запровадити загальнонаціональні вимкнення, водночас намагаючись усунути пошкодження та знайти альтернативні джерела постачання.

До повномасштабного вторгнення Росії 2022 року внутрішнє виробництво енергії в Україні становило близько 55 гігаватів електроенергії, що було одним із найбільших показників у Європі. За словами українських чиновників, ця потужність з виробництва електроенергії наразі впала нижче 20 ГВт через бомбардування або російську окупацію, яка вивела ці електростанції з ладу.

відео дня

Під час російської ракетної атаки 1 червня під удар потрапили енергетичні об'єкти в п'яти регіонах, завдавши значної шкоди, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Останні удари також були спрямовані на насосні станції підземних сховищ природного газу, які використовуються споживачами ЄС. Хоча ці насоси можна легко замінити, напади підкреслюють занепокоєння з приводу надійності поставок взимку - як для внутрішнього використання, так і для експорту в Євросоюз.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що з березня "Росія знищила колосальні 9,2 ГВт енергетичних потужностей" в Україні. Вона додала, що зустрічається з офіційними особами, щоб з'ясувати, якими є їхні "невідкладні потреби в енергетичному обладнанні", щоб "допомогти пом'якшити вплив безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру".

Журналісти пишуть, що російські атаки взимку 2022-2023 років були націлені на розподільчу електромережу країни, яку, на думку чиновників і експертів, можна було відносно легко відремонтувати. Але останні удари спрямовані на теплові та гідроелектростанції, які буде набагато важче і дорожче ремонтувати, відновлювати або замінювати.

"Один чиновник українського уряду назвав суботній напад "руйнівним", а інший сказав, що це, найімовірніше, означатиме, що взимку жителі проводитимуть більшу частину свого дня без електрики", - пише FT.

Обидва чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені спілкуватися з пресою.

Один із чиновників повідомив, що тільки внаслідок суботнього бомбардування було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, необхідна для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була серйозно пошкоджена.

"Ми повинні підготуватися до життя в холоді і темряві. Це наша нова норма", - сказав співрозмовник видання.

Мета Росії, схоже, полягає в тому, щоб зробити життя українців нестерпним, заявив Financial Times Олександр Литвиненко, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Він описав плани зі створення "децентралізованої енергетичної системи", що спиратиметься на більшу кількість міні-електростанцій, які будуть менш уразливі для атак Росії.

Наразі європейські країни передали Києву 120 партій критично важливого енергетичного обладнання та інструментів, щоб допомогти зміцнити і відновити енергетичну систему.

За словами керівника відділу досліджень у галузі енергетики та клімату Київської школи економіки Бориса Додонова, владі України доведеться підвищувати тарифи попри на непопулярність такого кроку серед населення.

"Якщо не вжити жодних заходів, то, згідно з нашими прогнозами, у січні, ймовірно, населення отримуватиме електроенергію тільки від двох до чотирьох годин [на день]", - припустив він.

Ракетний удар РФ по Україні 1 червня 2024 року

Росія масштабно вдарила ракетами і "Шахедами" по Україні в ніч на 1 червня. Працювала протиповітряна оборона.

Після цього стало відомо, що країна-агресор РФ уночі вдарила ракетами та дронами по енергооб'єктах у 5 областях. Є руйнування та постраждалі. Російські ракети цієї ночі долітали навіть на Закарпаття.

Під час масованої атаки російських окупантів ракетами та дронами по Україні в ніч на 1 червня було серйозно пошкоджено дві теплоелектростанції групи ДТЕК.

РФ знищила Трипільську ТЕС

Раніше російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Це одна з найбільших теплоелектростанцій в Україні, яка подавала тепло в житлові будинки та промислові підприємства.

Пізніше в ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС.

Відновити станцію можна, але з урахуванням постійних атак на українську енергосистему це марно, доки в України не буде сучасних засобів протиповітряної оборони. Про це заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Трипільська ТЕС - що про неї відомо Трипільська теплова електрична станція - найпотужніша електростанція в Київській області. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області, пише Вікіпедія. Підприємство займає площу 281,3 га та розташоване на Дніпровському узбережжі за 13 км на південь від Києва, поблизу села Трипілля. Містом-супутником Трипільської ТЕС є місто Українка з населенням близько 16 тисяч осіб.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред