"Не вийшло": Хостікоєв і Сумська зробили гучну заяву

Ви дізнаєтеся:
- Хостікоєв і Сумська віддали перевагу театру
- Що вони говорять про сучасне кіно
Українські відомі актори Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв розповіли, чому перестали зніматися в кіно.
Як відомо, артисти багато знімалися у фільмах, але зараз вважають за краще грати в театрі. В інтерв'ю Лесі Вакулюк Наталя зазначила, що не проти зіграти масштабну роль у кіно, тільки немає цікавих проєктів, а ось у театрі вона грає із задоволенням.
"Зараз пропонують не те, що б нам сподобалося. Звичайно, нам би підійшли якісь масштабні ролі. Знімаються якісь побутові фільми, але там мами. Просто мами - мені це не дуже цікаво. І не те щоб я очікую, я просто живу, нам є що робити. Ми заповнені театром, друзями, дітьми", - розповіла Сумська.
Анатолій Хостікоєв також залюбки грає в театрі, його цікавили деякі ролі у фільмах, але він не пройшов проби.
"З кіно в мене вже давно немає жодних контактів. Очевидно, це закономірно, тому що я вважаю себе актором театру. І ті ролі, які я грав у театрі й граю досі, я звідти отримую енергію, і мене це влаштовує. Хоча кіно, звичайно, це дуже цікава історія. Я пробувався в багато фільмів, у яких я б із задоволенням зіграв, але не вийшло", - додав Анатолій.
Дивіться відео інтерв'ю Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва:
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Про персону: Наталя Сумська
Наталя Сумська - українська акторка і телеведуча.
Провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Володарка кінопремії "Золота дзиґа" за роль ворожки Євдокії у фільмі "Чорний ворон" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).
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