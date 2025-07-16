"Не вийшло": Хостікоєв і Сумська зробили гучну заяву

Подружжя зараз працює виключно в театрі.

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Анатолій Хостікоєв і Наталя Сумська - чим займаються зараз / колаж: Главред, фото: facebook.com, Наталя Сумська

Ви дізнаєтеся:

Хостікоєв і Сумська віддали перевагу театру

Що вони говорять про сучасне кіно

Українські відомі актори Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв розповіли, чому перестали зніматися в кіно.

Як відомо, артисти багато знімалися у фільмах, але зараз вважають за краще грати в театрі. В інтерв'ю Лесі Вакулюк Наталя зазначила, що не проти зіграти масштабну роль у кіно, тільки немає цікавих проєктів, а ось у театрі вона грає із задоволенням.

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"Зараз пропонують не те, що б нам сподобалося. Звичайно, нам би підійшли якісь масштабні ролі. Знімаються якісь побутові фільми, але там мами. Просто мами - мені це не дуже цікаво. І не те щоб я очікую, я просто живу, нам є що робити. Ми заповнені театром, друзями, дітьми", - розповіла Сумська.

Наталя Сумська чекає на свою роль / фото: facebook.com, Наталя Сумська

Анатолій Хостікоєв також залюбки грає в театрі, його цікавили деякі ролі у фільмах, але він не пройшов проби.

"З кіно в мене вже давно немає жодних контактів. Очевидно, це закономірно, тому що я вважаю себе актором театру. І ті ролі, які я грав у театрі й граю досі, я звідти отримую енергію, і мене це влаштовує. Хоча кіно, звичайно, це дуже цікава історія. Я пробувався в багато фільмів, у яких я б із задоволенням зіграв, але не вийшло", - додав Анатолій.

Дивіться відео інтерв'ю Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва:

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Про персону: Наталя Сумська Наталя Сумська - українська акторка і телеведуча. Провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Володарка кінопремії "Золота дзиґа" за роль ворожки Євдокії у фільмі "Чорний ворон" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).

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