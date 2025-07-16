Верховна Рада відправила прем'єра Шмигаля у відставку - як голосували нардепи

За відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряду проголосував 261 депутат, утрималось лише чотири народні обранці, зазначив Железняк.

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Верховна Рада відправила прем'єра Шмигаля у відставку / Колаж Главред, фото: УНІАН

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Верховна Рада відправила у відставку уряд Дениса Шмигаля

Голосування за нового главу Кабміну має відбутись вже завтра, 17 липня

Сьогодні, 16 липня Верховна Рада України офіційно проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Таким чином Рада відправила весь уряд Шмигаля у відставку. Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"За" відповідне рішення проголосував 261 депутат.

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"Проти" - 0.

"Утрималось" - 4.

"Не голосували" - 55 депутатів.

За словами Железняка, після відставки Шмигаля всі міністри отримали статус в.о. (виконуючий обов'язки міністра).

Голосування за нового прем'єр-міністра України відбудеться вже завтра, 17 липня, як і призначення нових міністрів.

До цього, 16 липня Верховна Рада України зареєструвала постанову про відставку прем’єр‑міністра Дениса Шмигаля, авторами якої стали нардепи Олена Шуляк, Олександр Літвінов, Таміла Ташева та Андрій Клочко.

У цей же день профільний парламентський комітет одноголосно рекомендував підтримати заяву Шмигаля про відставку — "за" проголосували 19 депутатів, жоден не виступив проти, один утримався.

Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на члена комітету Віталія Безгіна (фракція "Слуга народу").

"Проголосували комітетом рекомендацію ВРУ прийняти відставку ПМ", – повідомив Безгін.

Відставка Шмигаля - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав заяву про відставку, повідомивши про це у своєму Telegram-каналі.

Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд і провести його глибоке оновлення.

У відповідь Свириденко подякувала главі держави за довіру та зазначила, що готова працювати задля країни в надзвичайно важливий для неї період. Вона також повідомила, що Зеленський визначив для нового Кабміну три основні пріоритети.

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Про джерело: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року.. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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