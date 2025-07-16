Верховна Рада відправила прем'єра Шмигаля у відставку - як голосували нардепи

Про що йдеться у матеріалі:
- Верховна Рада відправила у відставку уряд Дениса Шмигаля
- Голосування за нового главу Кабміну має відбутись вже завтра, 17 липня
Сьогодні, 16 липня Верховна Рада України офіційно проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Таким чином Рада відправила весь уряд Шмигаля у відставку. Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"За" відповідне рішення проголосував 261 депутат.
"Проти" - 0.
"Утрималось" - 4.
"Не голосували" - 55 депутатів.
За словами Железняка, після відставки Шмигаля всі міністри отримали статус в.о. (виконуючий обов'язки міністра).
Голосування за нового прем'єр-міністра України відбудеться вже завтра, 17 липня, як і призначення нових міністрів.
До цього, 16 липня Верховна Рада України зареєструвала постанову про відставку прем’єр‑міністра Дениса Шмигаля, авторами якої стали нардепи Олена Шуляк, Олександр Літвінов, Таміла Ташева та Андрій Клочко.
У цей же день профільний парламентський комітет одноголосно рекомендував підтримати заяву Шмигаля про відставку — "за" проголосували 19 депутатів, жоден не виступив проти, один утримався.
Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на члена комітету Віталія Безгіна (фракція "Слуга народу").
"Проголосували комітетом рекомендацію ВРУ прийняти відставку ПМ", – повідомив Безгін.
Відставка Шмигаля - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав заяву про відставку, повідомивши про це у своєму Telegram-каналі.
Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд і провести його глибоке оновлення.
У відповідь Свириденко подякувала главі держави за довіру та зазначила, що готова працювати задля країни в надзвичайно важливий для неї період. Вона також повідомила, що Зеленський визначив для нового Кабміну три основні пріоритети.
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Про джерело: Денис Шмигаль
Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року.. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.
Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).
У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.
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