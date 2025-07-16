Ізраїль вдарив по Міністерству оборони Сирії в Дамаску - перші подробиці

Сирію попередили, що удари не припиняться, поки не буде виконана умова Ізраїлю.

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що готова до різних сценаріїв / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Ізраїль вдарив по МО Сирії

В Міноборони попередили, що будуть бити по Сирії до виходу військ з Сувейди

У середу, 16 липня, ізраїльські військові заявили про нанесення удару по входу до сирійського міністерства оборони в Дамаску. Таким чином країна посилила атаки на очолювану ісламістами владу, нібито з метою захисту друзької громади - меншини, яку єврейська держава зобов'язалася захищати.

Як пише Reuters, це вже третій день поспіль, коли Ізраїль завдає ударів по Сирії. Джерела в службі безпеки з міністерства оборони повідомили виданню про щонайменше два удари безпілотників по будівлі.

відео дня

"Державне телебачення повідомило, що внаслідок ізраїльського удару було поранено двох мирних жителів. Ізраїльські військові заявили, що вони "уразили вхідні ворота комплексу військової штаб-квартири сирійського режиму" в Дамаску та що вони продовжують стежити за розвитком подій та діями, що вживаються проти друзських мирних жителів на півдні Сирії", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також поширив у соцмережі X відео з етеру сирійського телебачення і наголосив, що удари продовжаться до того часу, поки сирійська армія не вийде із Сувейди.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео удару по Сирії:

Зауважимо, як пише CNN, напередодні удару Ізраїлю сирійські війська увійшли до Ас-Сувейди - міста, яке є оплотом друзської громади на півдні країни. Після жорстких зіткнень стало відомо про щонайменше 30 загиблих та десятки поранених. Тому Ізраїль і вирішив втрутитися.

Ситуація в Сирії - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що США поділились з новою владою Сирії секретними даними розвідки. Вони стосувалися загрози з боку терористичної організації "Ісламська держава".

Раніше Міністерство оборони Великої Британії фіксувало переміщення через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси, що використовувалися в Сирії.

Напередодні Москва втратила надію зберегти дві військові бази в Сирії, які дозволяли їй впливати на Близькому Сході та в Африці, бо переговори з новим сирійським урядом зайшли в глухий кут.

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