Ніхто не знав: біологічний син Джолі та Пітта шокував своїми досягненнями

Коротко:
- Чим займається син Анджеліни Джолі
- Який він зараз має вигляд
Один із синів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта - біологічний син Нокс, здивував своїми досягненнями.
Як пише TMZ, під оплески Анджеліни та його сестри-близнючки Вів'єн з натовпу Нокс виграв турнір з напівконтактного тайського боксу IKF Point Muay Thai Technical.
Відео зі змагань показує, як Нокс б'є суперника... завдаючи купу ударів руками і ногами під час сутички на червоно-синьому килимі.
Нокс забрав додому трохи заліза... позуючи для фотографії з медаллю на шиї. Захід проходив у кампусі Університету Південної Каліфорнії.
Анджеліна навіть сфотографувалася з одним із тренерів Нокса з тайського боксу.
Бред Пітт на змаганнях не з'явився.
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Також Бред Пітт вперше офіційно прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі, яке тривало 8 років. Актор відповів на каверзні запитання про те, чи відчуває він полегшення після здобуття довгоочікуваної свободи від судових тяжб.
Старша дочка Бреда Пітта й Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини.
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Про персону: Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
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