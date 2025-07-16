Ніхто не знав: біологічний син Джолі та Пітта шокував своїми досягненнями

Анджеліна Джолі поділилася хобі свого сина і навіть прийшла на змагання.

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У сина Джолі професійне хобі / Колаж Главред, фото Instagram/angelinajolie, Основна світлина teammanamuaythai teammanamuaythai

Коротко:

Чим займається син Анджеліни Джолі

Який він зараз має вигляд

Один із синів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта - біологічний син Нокс, здивував своїми досягненнями.

Як пише TMZ, під оплески Анджеліни та його сестри-близнючки Вів'єн з натовпу Нокс виграв турнір з напівконтактного тайського боксу IKF Point Muay Thai Technical.

відео дня

Відео зі змагань показує, як Нокс б'є суперника... завдаючи купу ударів руками і ногами під час сутички на червоно-синьому килимі.

Син Джолі здивував своїми досягненнями / Фото Instagram/teammanamuaythai, borntowin_csc

Нокс забрав додому трохи заліза... позуючи для фотографії з медаллю на шиї. Захід проходив у кампусі Університету Південної Каліфорнії.

Анджеліна навіть сфотографувалася з одним із тренерів Нокса з тайського боксу.

Син Джолі здивував своїми досягненнями / Фото Instagram/teammanamuaythai, borntowin_csc

Бред Пітт на змаганнях не з'явився.

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Також Бред Пітт вперше офіційно прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі, яке тривало 8 років. Актор відповів на каверзні запитання про те, чи відчуває він полегшення після здобуття довгоочікуваної свободи від судових тяжб.

Старша дочка Бреда Пітта й Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини.

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Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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