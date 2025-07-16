Називали 'татком': WSJ з'ясував, як Трампа вмовили надати Україні Patriot

Після масштабного обстрілу України Дональд Трамп сам зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та запропонував надати Україні Patriot.

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Європейські лідери "пробили" оборону Трампа і домовилися про Patriot / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, US Army

Коротко:

Трамп сам зателефонував Мерцу й запропонував Patriot для України

На зміну позиції вплинула дипломатія європейських лідерів

Побачивши кадри руйнувань в Україні, Трамп вирішив розширити допомогу

Президент США Дональд Трамп особисто зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу після масштабної російської атаки на Україну. У розмові він несподівано заявив про готовність надати Києву системи ППО Patriot. Про це пише The Wall Street Journal.

Рішення Трампа стало справжнім сюрпризом для Мерца. Ще зовсім нещодавно президент США висловлював скепсис щодо підтримки України, однак, за даними джерел, свою позицію він почав змінювати завдяки системній дипломатичній роботі європейських лідерів та керівництва НАТО.

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Як зазначає WSJ, президент Фінляндії Александр Стубб ще під час гольф-турніру у Флориді налагодив дружні стосунки з Трампом, а генсек НАТО Марк Рютте активно комунікував з ним у неформальному стилі, навіть жартома називаючи "татком", щоб завоювати прихильність.

Особливу роль у зміні курсу Трампа відіграв Фрідріх Мерц, який у червні провів зустріч із Трампом у Білому домі. Після цього політики майже щотижня підтримували контакт телефоном. Під час однієї з розмов, 3 липня, німецький канцлер запропонував закупити для України дві системи протиповітряної оборони Patriot.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

На той момент військова допомога від США Україні була фактично призупинена. Імовірно, Трамп не знав про це рішення, і під час розмови прямо звернувся до присутнього міністра оборони Піта Гегсета зі словами: "Піте, що відбувається?"

Кілька днів по тому, переглянувши кадри наслідків російських ударів по українських містах, Трамп сам зателефонував Мерцу - цього разу вже з ініціативою не лише погодити продаж, а й розширити її масштаб. Замість двох систем Patriot він запропонував п’ять.

Канцлер Мерц був вражений жестом і зрозумів, що Трамп остаточно втратив терпіння до Володимира Путіна. Канцлер Німеччини погодився на новий масштаб допомоги, попри те, що для реалізації цього плану доведеться залучити додаткове фінансування, зокрема за участі інших європейських партнерів.

Схема Трампа з закупівлі зброї для України - новини за темою

Нагадаємо, 14 липня під час зустрічі з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні 17 систем ППО Patriot. Частина з них має прибути вже найближчими днями.

Хоча зброя постачається зі США, фінансування поставок здійснюють країни НАТО, переважно держави Європейського Союзу. Це частина нової схеми підтримки, яку погодили у межах оновленої співпраці між США і НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що ЗСУ отримають допомогу не лише в сфері ППО, а й у вигляді ракет та боєприпасів. За його словами, завдяки розширенню виробничих потужностей Альянсу вдасться створити значні пакети військової підтримки, не послаблюючи обороноздатність країн-членів.

Як повідомляв Главред, не всі країни НАТО приєднаються до ініціативи. Франція, Італія та Чехія відмовилися брати участь у новій ініціативі. Проте до схеми вже приєдналися Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія та Норвегія.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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