Зброя для оборони чи наступу: дипломат оцінив, що може отримати Україна

Україні важливо правильно підійти до питання отримання зброї, яка відповідатиме майбутній стратегії.

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Чи має Україна потенціал отримання наступального озброєння / Колаж: Главред, фото: defence.gov, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Що сказав Яременко:

Наразі невідомо, чи отримає Україна зброю для наступу

Командуванню потрібно оцінити, як далі Україна буде продовжувати боротьбу проти РФ

Україна у найближчий час може отримати від союзників велику кількість озброєння. Однак наразі мова йде лише про оборонну зброю, а не наступальну. І на це є причина.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, дипломат, засновник фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко. За його словами, наразі рано говорити про передачу Україні зброї для наступу.

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Він переконаний, що найкращий формат передачі Україні озброєння - це коли політична воля і офіційні заяви про те, що передаватиметься через НАТО, де США є провідною силою.

"Тому, маючи політичний сигнал своєї столиці, професіонали матимуть змогу швидко вирішувати питання та не суперечити політичній волі столиці", - зауважив дипломат.

Україна наразі має оцінити, що їй наразі більш потрібно: зброя для оборони, чи наступу. Це все залежить від стратегії продовження боротьби проти країни-агресорки Росії.

"Потрібно виходити з того, що Україна просить, що їй потрібно, яка її концепція. І вже тоді ми отримаємо позитивну відповідь чи ні. Я не впевнений, що українське оборонне відомство і наші фахівці мислять так, як це обговорюється у ЗМІ, тож не варто на цьому звертати увагу як на проблему", - додав Яременко.

Надання Україні зброї - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що США планують передати Україні сучасні системи озброєння, зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot. Це рішення ухвалене на тлі активізації російських атак та постійної загрози з повітря, повідомив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.

Згодом стало відомо, що Україна скоро отримає ракети Patriot, обіцяні президентом США Дональдом Трампом. Їх уже відвантажують союзникам. При цьому Сполучені Штати не зазнаватимуть жодних фінансових втрат, бо всі витрати на себе взяли країни НАТО та Євросоюз.

Раніше кілька країн Європейського Союзу підтвердили готовність закупити американське озброєння, аби згодом передати його Україні. Ініціатива обговорюється після заяви Дональда Трампа, яку він озвучив напередодні.

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Про персону: Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) – український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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