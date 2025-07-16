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Агент Маланка: у Мережі завірусилися меми про першу леді США через її підтримку України

Анна Підгорна
16 липня 2025, 15:53
332
В особі Меланії Трамп в українців з'явився цінний соратник.
Меланія Трамп, Дональд Трамп
Меланія Трамп меми - підтримка Меланією України підірвала Мережу / колаж: Главред, фото: facebook.com/MelaniaTrump

Стисло:

  • Меланія Трамп уважно стежить за війною в Україні
  • Перша леді США нагадує чоловікові про злочини рф
  • На знак подяки за підтримку українці почали створювати меми з Меланією Трамп

Перша леді США Меланія Трамп не має офіційних важелів впливу на зовнішню політику країни. Однак нещодавно сам Дональд Трамп зізнався, що дослухається до думки дружини в тому, що стосується війни в Україні - саме вона нагадує йому про військові злочини країни-агресора.

У понеділок під час виступу в Овальному кабінеті Трамп переповів свою нещодавню розмову з дружиною, яка свідчить про її увагу до ситуації в Україні. "Я повертаюся додому і кажу: "Я сьогодні говорив із Володимиром (Путіним), чудова в нас була розмова". А вона відповідає: "Так? А між іншим, щойно розбомбили ще одне місто"", - цитує американського президента The Times.

відео дня

Несподіваний союзник України в Білому домі надихнув українців, які сьогодні протистоять російській агресії. У зв'язку з відкритою заявою президента США про лояльність його першої леді, Мережа вибухнула мемами про Меланію Трамп, як про нашу захисницю. Главред зібрав для вас найкращі жарти.

  • Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп
    Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп Відкриті джерела
  • Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп
    Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп Відкриті джерела
  • Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп
    Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп Відкриті джерела
  • Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп
    Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп Відкриті джерела
  • Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп
    Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп Відкриті джерела
  • Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп
    Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп Відкриті джерела
  • Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп
    Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп Відкриті джерела
  • Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп
    Меланія Трамп про Україну - меми з Меланією Трамп Відкриті джерела

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Про персону: Меланія Трамп

Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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