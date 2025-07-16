Яка республіка "відвалиться" першою: з'явився сценарій розпаду РФ

У путінській Росії не може бути загального протесту, вважає Роман Світан.

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Роман Світан спрогнозував сценарій розпаду РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, kremlin.ru

Важливе із заяв Світана:

Росіян ніщо не виведе на вулиці, тому бунтів не буде

Процес розпаду чекає на Росію, але його потрібно тільки "підштовхнути"

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан відповів на запитання про те, що здатне вивести росіян на вулиці.

"Росіян ніщо не виведе на вулиці. І бунтів не буде в російській армії, вона просто не здатна на них", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт висловив упевненість у тому, що в путінській Росії не може бути загального протесту.

"По-перше, РФ зіткана з десятків народностей і народів. І якщо десь гинуть росіяни, але водночас якути, башкири або татари не мають стосунку до війни, їм все одно, нехай собі гинуть. Адже якщо на лінії бойового зіткнення перепалять усіх росіян, татари, якути та інші тільки руки потиратимуть", - вважає він.

Аналітик вважає, що російський народ підтримує політику диктатора Володимира Путіна, спрямовану на розширення імперії,

"По-третє, внутрішній протест проти війни наразі в Росії повністю виключений ще й тому, що ця війна може призвести до створення незалежних республік, як це було під час розпаду Радянського Союзу після війни в Афганістані", - зазначив він.

На його переконання, процес розпаду чекає і на Росію, але його потрібно тільки "підштовхнути".

"І більшість федеративного народу за те, щоб війна в Україні призвела до розвалу російської імперії. Природно, адже гинуть росіяни, російська імперія розвалюється - і Татарстан отримує незалежність. Це меркантильний інтерес у чистому вигляді. Єдиний механізм, що дозволяє розвалити Росію - не дати можливості Москві отримувати нафтодолари, щоб через них утримувати республіки. Щойно припиниться потік інвестицій з Москви в республіки, республіки відразу підуть у вільне плавання. Для них тоді не буде сенсу орієнтуватися на Москву", - додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана:

Раніше генерал-майор СБУ назвав умову розпаду РФ. Росію може спіткати така ж доля, як і Російську імперію.

Як повідомляв раніше Главред, у Зеленського зробили прогноз про розпад Росії. Розпад Російської Федерації відбудеться абсолютно несподівано для всіх, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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