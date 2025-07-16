Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Грози з градом і шквалами витіснять спеку: відома дата різкого похолодання до +20

Руслана Заклінська
16 липня 2025, 13:53
596
В Україні очікується зниження температури до +20.
Грози з градом і шквалами витіснять спеку: відома дата різкого похолодання до +20
Україну накриває похолодання з грозами та шквалами / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Коли очікується суттєве зниження температури
  • В яких регіонах 17 липня очікуються дощі, грози, шквали та град
  • Якою буде погода в Києві 17 та 18 липня

Погода в Україні 17 та 18 липня, відзначиться суттєвим зниженням температури повітря. Очікуються дощі з грозами, місцями із шквалом та градом. Таким пронозом поділилася синоптикиня Наталя Діденко.

У четвер, 17 липня, очікуються помірні температури на заході, а також на Сумщині, Полтавщині та частково Дніпропетровщині - в межах +20…+27 градусів. У решті областей температура підніметься до +27…+32 градусів, а на сході та місцями на півдні навіть до +32…+36.

відео дня

Цього ж дня у західних областях, на Сумщині, Полтавщині пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями очікуються шквали і град. Ввечері дощі дійдуть до Харківщини та Одещини. В інших регіонах - без опадів.

Погода в Україні 17 липня
Погода в Україні 17 липня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 18 липня

Діденко зазначила, що у п'ятницю, 18 липня, очікується суттєве зниження температури повітря в більшості регіонів країни, що стане приємною перервою від спекотної погоди.

За її прогнозом, 18 липня середня температура по Україні впаде до +20…+26 градусів. Навіть на півдні країни, де зазвичай тримається спекотна погода, очікується помірна температура - +25…+29 градусів, за винятком Запорізької області, де стовпчик термометра може піднятися до +33. Лише на крайньому сході України спека збережеться.

Крім того, 18 липня на заході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях, а також вночі на Одещині прогнозуються зливи. На півдні і більшості східних регіонів ситуація протилежна - там утримається суха погода.

Погода в Україні 18 липня
Погода в Україні 18 липня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Києві

У Києві 17 липня прогнозують температуру близько +26…+27 градусів, без дощів. Але вже 18 липня варто готувати парасолі, засоби від тиску і головного болю - очікуються зливи, температура знизиться до +20…+23 градусів.

"Готуйте парасолі, пігулки від тиску та головного болю, можна відкривати широко вікна і впускати свіже повітря, навіть пошукати, куди ви запхнули плед, бо доведеться вночі вкриватися... Це - ненадовго, літо своє візьме", - зазначила Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.

Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.

Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У чому відмінність Байдена від Трампа: Зеленський зробив несподівану заяву

У чому відмінність Байдена від Трампа: Зеленський зробив несподівану заяву

15:03Україна
"Говорили з Трампом про це": Зеленський сказав, що змусить Путіна до переговорів

"Говорили з Трампом про це": Зеленський сказав, що змусить Путіна до переговорів

14:56Війна
Грози з градом і шквалами витіснять спеку: відома дата різкого похолодання до +20

Грози з градом і шквалами витіснять спеку: відома дата різкого похолодання до +20

13:53Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

"Винесли все цінне": будинок Софії Ротару пограбували

"Винесли все цінне": будинок Софії Ротару пограбували

Прийдуть удача та достаток: 6 знаків зодіаку, яким пощастить 16 липня

Прийдуть удача та достаток: 6 знаків зодіаку, яким пощастить 16 липня

Переломний момент: до кінця липня 4 знаки зодіаку почнуть нову главу життя

Переломний момент: до кінця липня 4 знаки зодіаку почнуть нову главу життя

"Удар по будинках і місцях для розваг": переможниця "Битви екстрасенсів" розкрила план РФ

"Удар по будинках і місцях для розваг": переможниця "Битви екстрасенсів" розкрила план РФ

Останні новини

15:04

Фонд "Паладини" звинувачує" Шабуніна у привласнені авто, яке передали для оборони країни

15:03

У чому відмінність Байдена від Трампа: Зеленський зробив несподівану заяву

14:56

"Говорили з Трампом про це": Зеленський сказав, що змусить Путіна до переговорів

14:15

"Через 3 дні щось може статися": експерт оцінив ультиматум Трампа Росії

14:12

Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
14:04

Б'є швидко і точно: український дрон-перехоплювач успішно збиває російські БпЛА

13:59

Без картоплі та на буряковому квасі: як готували борщ понад 150 років тому

13:53

Грози з градом і шквалами витіснять спеку: відома дата різкого похолодання до +20

13:50

Чим відрізняються 2 дівчини: найкраща загадка для перевірки уважності за 19 секунд

Реклама
13:49

Невістка Віктора Ющенка вперше показала обличчя найменшого онука експрезидента

13:38

Денис Ковтун досьє

13:18

"Це було навмисно": Росія атакувала у Вінниці завод польської компаніїФото

13:11

Україна може бити по нафтових терміналах: прогноз ударів углиб РосіїВідео

13:01

Називали "татком": WSJ з'ясував, як Трампа вмовили надати Україні Patriot

12:46

Пенсіонери України можуть втратити виплати: в ПФУ назвали причину та як уникнути

12:30

"Не вийшло": Хостікоєв і Сумська зробили гучну заяву

12:09

Вплив Меланії на рішення щодо України: Трамп розкрив головний секрет

12:02

Після спеки - буря: коли Україну накриють зливи, шквали та град

12:01

Не всі "за": ЗМІ розкрили, хто відмовився купувати зброю Україні за схемою Трампа

11:38

Шашлик вже не по кишені: ціни на м'ясо в Україні зростають з космічною швидкістю

Реклама
11:33

"Винесли все цінне": будинок Софії Ротару пограбували

11:31

Гороскоп Таро на завтра 17 липня: Близнюкам - зупинитися, Скорпіонам - відпустити

11:19

Ворог взяв два міста в напівоточення: генерал оцінив шанси ЗСУ стримати РФ

11:02

"У нього своє життя": Ксенія Мішина розповіла про зміни у спілкуванні із сином

11:02

Жіночі купальники для активного літа: додай комфорту своїм образам новини компанії

10:55

Ретро Меркурій 18 липня - 11 серпня: Ракам - повернення боргів, Терезам - нова мріяВідео

10:55

Зеленський показав наслідки масованого обстрілу України й назвав мішень РФФотоВідео

10:28

УАЗ злетів у повітря: ГУР повідомила про ліквідацію в Токмаку операторів БПЛА РФ

10:22

Китайський гороскоп на завтра 17 липня: Козлам - образи, Коням - страх

09:56

Гороскоп на завтра 17 липня: Терезам - захоплива ситуація, Рибам - витрати

09:28

Зброя для оборони чи наступу: дипломат оцінив, що може отримати Україна

09:28

"Більше не маленька дівчинка": з'явилися рідкісні фото дочки Володимира Зеленського

09:26

Ніхто не знав: біологічний син Джолі та Пітта шокував своїми досягненнями

09:16

РФ атакувала Кривий Ріг, Харків, Вінницю: є "прильоти" 57 дронів і однієї ракетиФото

09:03

Трамп подарував Путіну ще 50 днів війниПогляд

08:11

РФ нарощує використання в Україні небезпечного типу зброї: в ЄС б'ють на сполох

08:09

Patriot уже в дорозі: союзники почали відвантаження ракет для УкраїниВідео

07:27

Безпрецедентна атака РФ на Кривий Ріг: зруйновано підприємство, немає світла, проблеми з водою

07:10

Загадка для людей з високим IQ: треба знайти літеру G за 21 секунду

06:43

Чому Трамп різко змінив позицію щодо допомоги УкраїніПогляд

Реклама
06:41

РФ завдала удару по Вінниці: пошкоджено інфраструктуру, поранено мирних жителівВідео

05:50

Ребус для геніїв: знайдіть 4 відмінності на картинках із сім'єю в кімнаті за 17 с

05:35

"Бусифікація" добила армію РФ - що тепер задумав Кремль та чого чекати УкраїніВідео

05:23

Як назавжди позбутися мурах в домі: два надійні методи

05:05

Що означає слово "картатий": лише одиниці здогадаютьсяВідео

04:35

Уважність на максимум: треба знайти нелогічну деталь всього за 6 секунд

04:14

Новий етап: чим Путін зачарував Трампа і що буде далі у відносинах США і РФ

03:30

Прийдуть удача та достаток: 6 знаків зодіаку, яким пощастить 16 липня

03:02

Переломний момент: до кінця липня 4 знаки зодіаку почнуть нову главу життя

02:30

Яка республіка "відвалиться" першою: з'явився сценарій розпаду РФВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти