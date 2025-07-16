Грози з градом і шквалами витіснять спеку: відома дата різкого похолодання до +20

В Україні очікується зниження температури до +20.

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Україну накриває похолодання з грозами та шквалами / Фото: freepik.com

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Коли очікується суттєве зниження температури

В яких регіонах 17 липня очікуються дощі, грози, шквали та град

Якою буде погода в Києві 17 та 18 липня

Погода в Україні 17 та 18 липня, відзначиться суттєвим зниженням температури повітря. Очікуються дощі з грозами, місцями із шквалом та градом. Таким пронозом поділилася синоптикиня Наталя Діденко.

У четвер, 17 липня, очікуються помірні температури на заході, а також на Сумщині, Полтавщині та частково Дніпропетровщині - в межах +20…+27 градусів. У решті областей температура підніметься до +27…+32 градусів, а на сході та місцями на півдні навіть до +32…+36.

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Цього ж дня у західних областях, на Сумщині, Полтавщині пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями очікуються шквали і град. Ввечері дощі дійдуть до Харківщини та Одещини. В інших регіонах - без опадів.

Погода в Україні 17 липня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 18 липня

Діденко зазначила, що у п'ятницю, 18 липня, очікується суттєве зниження температури повітря в більшості регіонів країни, що стане приємною перервою від спекотної погоди.

За її прогнозом, 18 липня середня температура по Україні впаде до +20…+26 градусів. Навіть на півдні країни, де зазвичай тримається спекотна погода, очікується помірна температура - +25…+29 градусів, за винятком Запорізької області, де стовпчик термометра може піднятися до +33. Лише на крайньому сході України спека збережеться.

Крім того, 18 липня на заході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях, а також вночі на Одещині прогнозуються зливи. На півдні і більшості східних регіонів ситуація протилежна - там утримається суха погода.

Погода в Україні 18 липня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Києві

У Києві 17 липня прогнозують температуру близько +26…+27 градусів, без дощів. Але вже 18 липня варто готувати парасолі, засоби від тиску і головного болю - очікуються зливи, температура знизиться до +20…+23 градусів.

"Готуйте парасолі, пігулки від тиску та головного болю, можна відкривати широко вікна і впускати свіже повітря, навіть пошукати, куди ви запхнули плед, бо доведеться вночі вкриватися... Це - ненадовго, літо своє візьме", - зазначила Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.

Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.

Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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