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Мінімальна зарплата в Україні підвищиться зовсім скоро: що буде з доходами

Даяна Швець
16 липня 2025, 16:38
113
Близько 1,5 мільйона українців зараз отримують мінімальну зарплату.
Мінімальна зарплата в Україні підвищиться зовсім скоро: що буде з доходами
Що буде з доходами у 2026 році / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У 2026 мінімалка зросте, але ціни, на жаль, ще швидше
  • Мінімальна зарплата українців підвищиться на 688 грн

У 2026 році в Україні мінімальна заробітна плата збільшиться на 688 гривень і становитиме 8688 гривень. Про новий розмір мінімалки, а також про те, як це вплине на добробут громадян, розповідає ресурс Новини.LIVE.

Хто отримує "мінімалку" у 2025 році?

За даними офіційної статистики, мінімальну заробітну плату в Україні отримує близько 1,5 мільйона людей.

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На сайті служби зайнятості можна знайти близько 24 тисяч вакансій із зарплатою від 8 до 10 тисяч гривень - переважно це бюджетна сфера у невеликих містах та селах.

Наразі офіційна мінімалка в Україні становить 8000 гривень. Уряд певний час планував не змінювати цей показник, як і прожитковий мінімум.

Чи змінить підвищення мінімалки життя українців?

Згідно з проєктом держбюджету на 2026-2028 роки, підвищення мінімальної зарплати не буде відчутним. Експерти зазначають, що підвищення відбудеться лише на рівні інфляції, тому фактично доходи громадян не зростуть.

Економіст Гліб Вишлінський пояснює, чого чекати українцям.

"Підвищення прожиткового мінімуму заплановано виключно на спрогнозовану інфляцію. Тому реального зростання не буде, а номінально буде повністю профінансоване з доходів бюджету, які інфляційно зростуть", — переконаний експерт.

Мінімальна зарплата вважається соціальною гарантією і діє в більшості країн ЄС. Як правило, вона дорівнює 50–60% від середньої зарплати в країні.

Станом на липень 2025 року середня зарплата в Україні становить приблизно 25 тисяч гривень, хоча це значення умовне, далеко не всі вакансії публікують реальні доходи, особливо в регіонах.

Заробітна плата в Україні - що відомо

Раніше Главред повідомляв, що в Україні майже вдвічі зросте середня зарплата. Чиновники проаналізували, якою буде середня зарплата українців у найближчі роки.

В той же час зарплати в Україні не встигають за зростанням цін. Станом на сьогодні брак працівників залишається найбільшою перепоною для ведення бізнесу.

Позитивною звісткою є те, що вчителі в Україні отримуватимуть більшу зарплату. Очікується, що виплати зростатимуть до 2028 року.

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Про джерело: Новини.LIVE

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