"Більше не маленька дівчинка": з'явилися рідкісні фото дочки Володимира Зеленського

Олександрі виповнився 21 рік.

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Олександра Зеленська - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Зеленська

Коротко:

Скільки років виповнилося Олександрі Зеленській

Що про неї відомо

Дочка президента України Володимира Зеленського та Олени Зеленської - Олександра - вчора, 15 липня, стала на рік старшою.

На фан-сторінці президента в Instagram з'явилися архівні фото Олександри. На знімку дівчинка позувала зі своїми батьками.

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Зазначимо, після того, як Зеленський став президентом, ані він, ані його дружина не показують знімки своїх доньки та сина в соцмережах, лише зрідка розповідають про них в інтерв'ю.

Володимир Зеленський із донькою / фото: скрін instagram.com/ze_family.ze/

Нагадаємо, Олександра Зеленська у 2022 році вступила на юридичну спеціальність, а ось ВНЗ, у якому вона навчається, не розсекречують.

Також відомо, що в доньки президента є хлопець.

"Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком у шоці від того, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка більше не маленька дівчинка. Тож життя триває", - ділилася Олена Зеленська.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

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Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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Про персону: Олена Зеленська Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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