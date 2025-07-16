"Більше не маленька дівчинка": з'явилися рідкісні фото дочки Володимира Зеленського

Коротко:
- Скільки років виповнилося Олександрі Зеленській
- Що про неї відомо
Дочка президента України Володимира Зеленського та Олени Зеленської - Олександра - вчора, 15 липня, стала на рік старшою.
На фан-сторінці президента в Instagram з'явилися архівні фото Олександри. На знімку дівчинка позувала зі своїми батьками.
Зазначимо, після того, як Зеленський став президентом, ані він, ані його дружина не показують знімки своїх доньки та сина в соцмережах, лише зрідка розповідають про них в інтерв'ю.
Нагадаємо, Олександра Зеленська у 2022 році вступила на юридичну спеціальність, а ось ВНЗ, у якому вона навчається, не розсекречують.
Також відомо, що в доньки президента є хлопець.
"Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком у шоці від того, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка більше не маленька дівчинка. Тож життя триває", - ділилася Олена Зеленська.
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Олена Зеленська - останні новини по темі
Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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Про персону: Олена Зеленська
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
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