Пенсіонери України можуть втратити виплати: в ПФУ назвали причину та як уникнути

ПФУ назвали один ключовий документ для пенсіонерів, що підтверджує право на пенсію та пільги.

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Що робити у разі втрати посвідчення / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротка замітка для пенсіонерів:

Що робити у разі втрати посвідчення

Як замовити нове пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення - це ключовий документ для осіб, які перебувають на пенсії. Він підтверджує їхнє право на отримання пенсійних виплат і надає доступ до передбачених законом пільг. Якщо посвідчення втрачено або серйозно пошкоджено, його слід якнайшвидше відновити, наголошують у Пенсійному фонді України.

Документ можна поновити як у відділенні Пенсійного фонду, так і онлайн. Ось як це зробити:

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Спосіб 1 — через сервісний центр ПФУ:

Зверніться особисто до найближчого відділення ПФУ з паспортом, ідентифікаційним кодом (якщо є) та фотографією розміром 3×2,5 см. Необхідно буде заповнити відповідну заяву. Посвідчення видається саме в тому сервісному центрі, який ви вказали у заяві.

Спосіб 2 — онлайн через вебпортал ПФУ:

1. Увійдіть до особистого кабінету на сайті portal.pfu.gov.ua.

2. Перейдіть до розділу "Щодо пенсійного забезпечення".

3. Оберіть опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".

4. Заповніть форму та завантажте сканкопії:

паспорта;

довідки про ідентифікаційний номер;

кольорового фото 3×2,5 см (обличчя має займати 70–80% фото);

зразка підпису чорним чорнилом.

Натисніть "Сформувати заяву".

Спосіб 3 — через мобільний застосунок ПФУ:

Увійдіть у свій кабінет. Перейдіть у вкладку "До ПФУ". У меню "Комунікації з ПФУ" оберіть "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення". Далі дотримуйтесь інструкцій.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що майже 3 мільйонам пенсіонерів перерахували більші виплати. В середньому працюючим пенсіонерам виплачують по 6974,61 гривень щомісяця, в той час як інші 7,5 мільйонів громадян на пенсії отримують по 6410,17 гривень.

Водночас повідомлялося про те, що деякі пенсіонери України отримають додаткові виплати. Однак варто звернути увагу, що доплати не накопичуються, а збільшуються при досягненні нового вікового порогу.

Окрім цього, у Мінсоцполітики відповіли, чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році. Остання індексація пенсій, згідно з чинним законодавством, здійснювалася в березні.

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Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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