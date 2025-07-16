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Масовані удари РФ на паузі - чого забоявся Путін та що змусить його закінчити війну

Юрій Берендій
16 липня 2025, 16:58
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Переговори з РФ можливі лише з позиції сили і в цьому, на думку Зеленського, полягає ключова різниця між підходами Байдена й Трампа до завершення війни.
Масовані удари РФ на паузі - чого забоявся Путін та що змусить його закінчити війну
Чого різко забоявся Путін та що змусить його закінчити війну / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чого найбільше боїться Путін
  • Що змусить РФ сісти за стіл переговорів
  • В чому різниця для України між Байденом і Трампом

16 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський У ексклюзивному інтерв’ю американському каналу Newsmax заявив, що з моменту прибуття спецпредставника США Кіта Келлога в Київ "нічого схожого на масовані обстріли не було вже дві ночі поспіль". На думку президента, це свідчить про страх Путіна перед Америкою.

Зеленський також висловив сподівання, що нова підтримка Трампа відкриє "вікно можливостей" для сильніших санкцій проти Росії.

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Главред зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського.

Чого боїться Путін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін боїться Сполучених Штатів, і як приклад навів той факт, що після прибуття до Києва спецпредставника президента США Кіта Келлога Росія не здійснювала масованих атак.

"Генерал Келлог приїхав, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад: не було сильних обстрілів цієї ночі і попередньої ночі теж", – зауважив Зеленський.

Зеленський згадав, що з цього приводу навіть жартують, мовляв, генералу Келлогу варто видати український паспорт і залишити в країні, а американцям частіше приїжджати — тоді Росія менше бомбитиме Україну.

За словами президента, ця ситуація свідчить про те, що Путін цілеспрямовано обстрілює мирне населення, але стримує себе, коли на території України перебувають представники США.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа для завершення війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Зеленський додав, що в такі моменти Путін вдається до залякувань, шантажу та створення напруги, однак не наважується на відкриту ескалацію.

"Це означає одне: Путін боїться Америки. Я говорив про це весь час, і я також говорив про це президенту (президенту США Дональду Трампу – ред.). У будь-якому випадку, Путін боїться Америки. Я в цьому впевнений", – заявив Зеленський.

Що змусить РФ сісти за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп фактично надає Путіну можливість припинити війну проти України, й подякував США за підтримку, яку Україна отримала від початку повномасштабного вторгнення.

"Я дуже хочу вірити, що Трамп дав Путіну це вікно можливостей. І я дуже хочу вірити, що якщо Путін не зробить висновків, президент Трамп дійсно застосує потужні санкції, які неможливо обійти – насамперед, в енергетичному та банківському секторах. А також він надасть нам потужний пакет стримування і потужні системи протиповітряної оборони, які зможуть захистити Україну і, зрештою, європейські країни", – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що демонстрація сили може змусити Путіна погодитися на мирні переговори — навіть без фактичного застосування цієї сили. Він пояснив, що важливо бути сильними, адже сама по собі присутність потужного арсеналу може стати вирішальним аргументом для Росії, щоб зупинити війну.

"Я пам’ятаю, що у нас був потужний пакет стримування до того, як президент Трамп став президентом. Я хотів, щоб Америка продала нам такий пакет. Але цього не було зроблено. Ми говорили з президентом Трампом про ці речі", - зазначив український лідер.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Глава держави додав, що і президент Трамп, і вся Америка, як і Європа, розуміють прагнення України до миру. Однак, за словами Зеленського, росіяни реагують лише на силу — тому потрібні жорсткі санкції та потужна зброя. Україна, запевнив він, готова діяти й демонструвати свою рішучість.

В чому різниця для України між Байденом і Трампом

Президент України Володимир Зеленський порівняв підходи Джо Байдена та Дональда Трампа до війни в Україні, зазначивши, що ключова різниця між ними полягає саме у баченні шляхів завершення конфлікту.

Зеленський подякував США за безперервну підтримку від самого початку повномасштабного вторгнення, проте підкреслив, що попри допомогу, президент Байден не зміг зупинити війну.

"Найголовніше — я не хочу нікого критикувати. Я вдячний Америці за всю допомогу під час цієї війни. Америка підтримувала нас, і я завжди говорив, що ми вдячні Білому дому, вдячні за двопартійну підтримку", — сказав президент України.

Водночас він висловив переконання, що Трамп здатен досягти завершення бойових дій, і саме в цьому полягає, на його думку, головна відмінність між двома лідерами.

Масовані удари РФ на паузі - чого забоявся Путін та що змусить його закінчити війну
Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Постачання і виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США зацікавлені в закупівлі українських безпілотників, тоді як Київ, зі свого боку, хоче придбати в американців іншу зброю, зокрема, для створення повітряного щита. За його словами, це взаємовигідне співробітництво, в якому зацікавлені обидві сторони.

"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", — підкреслив Зеленський.

Путін бреше Трампу

Крім того, Зеленський заявив, що Президент США Дональд Трамп розуміє, що російський диктатор Володимир Путін йому бреше.

"Президент Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. І важливо, що президент Трамп бачить це сам – не те, що він дізнається від когось іншого, а те, що він бачить сам", – сказав глава Української держави.

Глава української держави підкреслив, що Україна підтримала всі мирні ініціативи, запропоновані Вашингтоном, і особисто підтримував усі пропозиції президента Трампа. Але Трамп, за словами Зеленського, побачив справжню картину, коли Путін обіцяє одне, а потім продовжує обстріли — він не має наміру припиняти війну.

Чи будуть США продовжувати допомогу Україні

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Сполучені Штати вже ухвалили рішення продовжувати підтримку України, розуміючи, що поразка Києва у війні з Росією є неприйнятною.

Він також наголосив, що Росія щодня зазнає значних людських втрат, фактично "посилаючи своїх військових на смерть".

"Усі ці розуміння є важливими. Цього місяця ми досягли прориву в плані оборонних систем. Для України пріоритетом є система Patriot. Я вдячний за позитивний сигнал від Білого дому, особисто від президента, щодо підтримки цього. А щодо санкційного пакета, ви самі бачите, що всі рухаються вперед", – заявив Зеленський.

Масовані удари РФ на паузі - чого забоявся Путін та що змусить його закінчити війну
ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Як вплине на Росію ухвалення нового пакету санкцій США

Зеленський додав, що як американські, так і українські аналітики, фінансисти й розвідники усвідомлюють, що новий санкційний пакет, який готує Вашингтон, серйозно вдарить по доходах Кремля. Це, у свою чергу, зменшить здатність Росії фінансувати війну, а отже, створить більше передумов для досягнення миру — як для України, так і для США та Європи.

"Зрештою, він (Путін – ред.) витрачає усі ці гроші на воєнну машину", – сказав Зеленський.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін мирне врегулювання мирні переговори
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