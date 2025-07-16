У ЗСУ заявили про знищення позицій на півдні та розкрили, чи є просування РФ

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- Війська РФ не можуть утриматися в Малинівці
- Ворог намагався атакувати, застосовуючи моторизовані штурми
Російські війська не можуть утриматися в Малинівці в Запорізькій області, водночас, там ворог знищив фактично всі позиції українських військ.
Як передає Укрінформ, про це в телеефірі заявив представник ОК "Південь" Владислав Волошин.
"Захоплений якийсь населений пункт - це гучно сказано, тому противник просто знищує і населений пункт, і всі наші позиції, які там є, намагається нас відсунути, щоб Сили оборони України відійшли з тих чи інших рубежів, але самі захопити й утримати ці рубежі противник не може", - зазначив він.
Речник підкреслив, що на цьому напрямку тривали досить жорстокі бої.
"Ворог намагався атакувати, навіть застосовуючи моторизовані штурми на мотоциклах. Він знищив фактично там усі позиції, але втриматися в Малинівці він поки що не може. Сили оборони України контролюють вогнем усі ці позиції і цей колишній населений пункт", - додав Волошин.
Що кажуть у Генштабі
На Гуляйпільському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Малинівка, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Зазначимо, що згідно з повідомленням ISW, окупанти нещодавно захопили село Малинівка, розташоване на захід від Гуляйполя. Російські підрозділи нібито активізували свої дії на напрямку ще на початку травня і змогли просунутися наприкінці червня.
Ситуація на фронті - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що війська РФ посилили атаки на важливому напрямку. Війська країни-окупанта Росії збільшили кількість штурмових дій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупаційні війська країни-агресора Росії перекидають додаткові резерви і кошти на Покровський напрямок, щоб замкнути напівоточення двох міст, які опинилися під серйозною загрозою - Покровська і Мирнограда.
Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків ISW, українські захисники мають тактичне просування поблизу Покровська. Згідно з геолокаційними знімками, ЗСУ просунулися на південь від Удачного.
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Про персону: Владислав Волошин
Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа
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