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Б'є швидко і точно: український дрон-перехоплювач успішно збиває російські БпЛА

Олексій Тесля
16 липня 2025, 14:04
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Для захисту від ворожих ударних БпЛА Україна потребує інженерних рішень, заснованих на застосуванні спеціалізованих дронів-перехоплювачів.
Скріншот
Дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit призначений для знищення безпілотників типу Shahed / Колаж: Главред, фото: t.me/fpv_odin

Що відомо:

  • Розробка вже пройшла випробування і продемонструвала високу ефективність
  • Бойовий підрозділ Night ODIN Crew вже успішно застосовував дрон у реальних умовах

Українська miltech-команда проєкту ODIN впровадила власну розробку - високошвидкісний дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit, призначений для ефективного знищення безпілотників типу Shahed.

Розробка вже пройшла випробування і продемонструвала високу ефективність у дії, повідомляється в офіційному Telegram-каналі проєкту.

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В ODIN підкреслюють, що для успішного захисту від ворожих ударних БпЛА Україна потребує інженерних рішень, заснованих на застосуванні спеціалізованих дронів-перехоплювачів. Одним із таких рішень став саме Win_Hit.

"Ми створили і протестували рішення для перехоплення і знищення Shahed-136 у небі. Використовується наш власний FPV-дрон ODIN Win_Hit, що має високу швидкість і точність", - йдеться в повідомленні.

Б'є швидко і точно: український дрон-перехоплювач успішно збиває російські БпЛА
/ Главред

Бойовий підрозділ Night ODIN Crew вже успішно застосовував дрон у реальних умовах - було зафіксовано успішні перехоплення дронів Shahed і Geran над центральними регіонами України.

Одночасно команда ODIN активно співпрацює з підрозділами Сил оборони, продовжуючи польові випробування та адаптацію дрона до реальних бойових умов. Мета - інтеграція рішення в ширший комплекс ППО на тактичному рівні.

Також повідомляється, що перша партія зі 100 дронів ODIN Win_Hit вже майже готова і найближчим часом буде передана перевіреним військовим підрозділам.

Основні характеристики дрона ODIN Win_Hit:

  • Крейсерська швидкість: 200-220 км/год
  • Атакувальна швидкість: до 280-300 км/год
  • Час у повітрі: від 7 до 10 хвилин
  • Робоча висота: від 100 до 5000 метрів
  • Варіанти запуску: вручну, з наземної платформи або з повітряного носія.

Раніше ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА. Застосування цих боєприпасів дозволяє уникнути додаткового навантаження на солдатів і замінити магазин без зміни зброї.

Як повідомляв Главред, російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Безкрестнов Сергій із позивним "Флеш".

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Що відомо про дрони "Гербера"

"Гербера" – російський безпілотний літальний апарат (БПЛА), що використовується у військових діях Росії проти України. Цей дрон є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2".

Корпус "Гербери" виготовлений з пінопласту, що робить його легким і відносно дешевим у виробництві. Внутрішні компоненти дрона розміщені в корпусі з фанери. Така конструкція дозволяє знизити витрати на виробництво і спростити процес складання.

Корпус з пінопласту забезпечує дрону невелику вагу, що збільшує його маневреність і дальність польоту. Використання таких матеріалів також робить "Герберу" менш помітною для радарів, пише Вікіпедія.

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безпілотник атака дронів Дрон Shahed-136
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