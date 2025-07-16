РФ нарощує використання в Україні небезпечного типу зброї: в ЄС б'ють на сполох

Високопосадовиця Європейського Союзу розкрила моторошні плани РФ.

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Росія використовує навіть заборонені методи задля перемоги в Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Що сказала Каллас:

Застосування Росією хімічної зброї проти України фіксують все частіше

Ворог тисне забороненими методами ведення війни, щоб Україна здалась

В ЄС занепокоєні поведінкою РФ

Країна-агресорка Росія все частіше використовує хімічну зброю в Україні. У звітах німецької та нідерландської розвідки йдеться про те, що Москва застосувала її щонайменше 9 тисяч разів з початку повномасштабного вторгнення.

Як пише Politico, про це заявила віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас під час виступу перед журналістами після зустрічі очільників МЗС у Брюсселі. За її словами, росіяни почали нарощувати використання хімічної зброї, що викликає тривогу у партнерів України.

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"Оскільки розвідувальні служби кажуть, що це посилюється, я думаю, що це (використання Росією хімічної зброї - Главред) викликає велике, велике занепокоєння", - цитує Каллас видання.

На думку представниці ЄС така поведінка Росії демонструє бажання завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася. Каллас називає таку тактику РФ "нестерпною".

Застосування РФ хімічної зброї в Україні - що відомо

Раніше західна преса повідомляла, що країна-агресор РФ систематично влаштовує незаконні хімічні газові атаки проти Збройних сил України. Використання таких речовин заборонено під час війни відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Напередодні також нідерландські та німецькі розвідслужби зібрали докази широкомасштабного застосування Росією забороненої хімічної зброї в Україні. Серед іншого окупанти скидають задушливі речовини з безпілотників, щоб вигнати солдатів з окопів і розстріляти їх.

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків ISW нещодавно російський військовий блогер опублікував відеозапис і відкрито заявив, що російські війська застосовують хлорпікрин (пестицид, що пошкоджує легені) проти українських військ.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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