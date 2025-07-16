У чому відмінність Байдена від Трампа: Зеленський зробив несподівану заяву

Володимир Зеленський нагадав про те, що колишній президент США Байден завершити бойові дії не зміг.

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Володимир Зеленський розповів про підходи президентів США / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, flickr

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Зеленський прокоментував дії американських президентів

Головна відмінність двох американських президентів - їхній підхід до припинення війни

Президент Володимир Зеленський прокоментував дії американських президентів Джо Байдена і Дональда Трампа для завершення війни в Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю кореспонденту Newsmax, головна відмінність двох американських президентів - їхній підхід до припинення війни в Україні.

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Водночас глава української держави нагадав про те, що колишній президент США Байден завершити бойові дії не зміг.

"Найголовніше, я не хочу нікого критикувати. Я вдячний Америці за всю допомогу під час цієї війни. Америка підтримувала нас, і я завжди говорив, що ми вдячні Білому дому, вдячні за двопартійну підтримку", - заявив президент.

Водночас президент України подякував Америці за підтримку, яка була з першого дня повномасштабного вторгнення, і триває досі.

"Але президент Байден не зміг закінчити цю війну. Я впевнений, що президент (США Дональд, - ред.) Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде головна різниця", - пояснив глава України.

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