Критик Сергій Сосєдов нарешті розкрив правду про путініста Баскова.

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Путініст Басков "лізе до дітей" / Колаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Коротко:

Яку правду розкрив Сосєдов про Баскова

Що ще про нього не знали шанувальники

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який ні співати, ні писати пісні не вміє, але прекрасно вмів стелитися перед українськими зірками, вивів на чисту воду путініста і російського співака Миколу Баскова.

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Як пишуть російські пропагандисти, Сосєдов виступив із різкою критикою на адресу Баскова, заявивши, що артистові давно пора завершити кар'єру і звільнити місце для молодих виконавців.

За словами псевдокритика, Басков не володіє ні вокальними даними, ні зовнішнім виглядом, які могли б відповідати статусу зірки першої величини.

Басков і Монсеррат Кабальє / Фото Стархіт

За його словами, артист давно співає під фанеру, і його більше не можна назвати володарем "золотого вокалу", бо слухати його виступи стає просто нестерпно.

Сосєдов додав, що за останні роки Басков не створив жодного нового хіта, продовжуючи експлуатувати старі композиції, що давно не викликають інтересу в публіки.

"Щоб омолодити свою аудиторію, він постійно лізе до цих нещасних дітей. Мені щиро шкода тих, кому доводиться взаємодіяти з Басковим", - додав він.

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Нагадаємо, раніше Сосєдов висловився проти поїздок артистів у зону російської окупації. На його думку, такі поїздки не підходять для того, щоб відновлювати свою репутацію.

Раніше стало відомо, щоАлла Пугачова і Максим Галкін забрали дітей і покинули Ізраїль, куди вони перебралися з країни-окупанта. Після цієї новини сім'я артистів надовго зникла з публічного поля зору.

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Про персону: Микола Басков Микола Басков - російський естрадний і оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання 2022 року, через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія. Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

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