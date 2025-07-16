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Після спеки - буря: коли Україну накриють зливи, шквали та град

Анна Ярославська
16 липня 2025, 12:02
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16-17 липня у низці регіонів очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода, дощ
На Україну чекає різка зміна погоди: зливи, шквали і навіть град / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де в Україні сьогодні буде дуже спекотно, а де пройдуть дощі
  • Коли в країну прийде похолодання
  • Чого чекати від погоди в столиці найближчими днями

Погода в Україні сьогодні буде дуже спекотною, проте найближчими днями ситуація зміниться. У середу стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до +36 градусів.

Утім, 18-19 липня значно похолодає. Зміна погоди може провокувати загострення серцево-судинних недуг.

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Погода в Україні 16 липня

У середу, 16 липня, нестійку погоду з коливаннями тиску та вологості в західних областях зумовить атмосферний фронт, який переміститься із Західної Європи, а вдень поширить свій вплив і на Житомирську, Вінницьку та Київську області.

Як свідчить прогноз Укргідрометцентру, погоду в більшості областей визначатиме суха спекотна повітряна маса з південних широт, лише в західних областях - помірно тепла.

Буде хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті місцями очікуються значні дощі.

На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні та сході країни 18-23°; вдень у західних областях 21-26°, у північних 25-30°, на решті території 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37°.

Прогноз погоди в Україні на 16 липня
Прогноз погоди в Україні на 16 липня / facebook.com/UkrHMC

Україну накриє гроза

Тим часом у ДСНС попередили про погіршення погодних умов – Україну накриє гроза.

"У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях синоптики Укргідрометцентру в найближчі три години і до кінця доби прогнозують грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважні", - додали рятувальники.

Погода на сьогодні - прогноз Діденко

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, сьогодні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Опади дійдуть до Житомирської, Черкаської, Київської, Одеської областей. Локально можливі сильні зливи, шквали, град.

На решті території України буде сухо та спекотно.

Температура повітря 16 липня становитиме протягом дня на півдні, сході України та у Дніпропетровській області +30...+36 градусів.

У північних областях стовпчики термометрів піднімуться до +28...+30 градусів. У більшості центральних регіонів +27...+31 градус. У західних областях трохи прохолодніше, вдень температура повітря становитиме +22...+27 градусів.

"Очікувана зміна погоди 18-19 липня може провокувати загострення серцево-судинних недуг, уважно! Але дихати буде легше. Однак! На півдні та сході все ж утримається спекотна повітряна маса", - додала Діденко.

Погода в Києві

16 липня в Києві протягом дня буде дуже спекотно. Стовпчики термометрів піднімуться до +27...+30 градусів. Переважно без опадів, лише до вечора в середу є ймовірність локального грозового дощу.

18-19 липня у столиці ймовірні сильні зливи та зниження температури повітря до +18...+22 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, 16 липня на території Київщини та Києва буде Хмарно з проясненнями. Вдень пройдуть короткочасні дощі, по області - місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 25-30°. У Києві 18-20°, вдень 27-29°.

Наталия Диденко инфографика
​Хто така Наталія Діденко / Інфографіка: Главред ​

Укргідрометцентр попередив про пожежну небезпеку

16-17 липня у південних областях, більшості центральних, а 16 липня і в північних та Харківській областях синоптики Укргідрометцентру попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта пожежної небезпеки на 16 липня
Карта пожежної небезпеки на 16 липня / facebook.com/UkrHMC
Карта пожежної небезпеки на 17 липня
Карта пожежної небезпеки на 17 липня / facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, погода в Україні цього тижня все ще буде спекотною, але на деякі області вплине циклон, який принесе дощі. Про це сказала синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Загалом літо 2025 року в Україні буде спекотнішим, ніж торік. Попри високу температуру повітря, будуть і грози з градом та шквалами. Прогноз на три літні місяці читайте в матеріалі: Буде спекотніше, ніж торік: синоптик озвучила прогноз погоди на літо 2025.

Україну атакував 7-бальний шторм - стало відомо, як довго "трястиме" магнітна буря. Магнітна буря такої потужності може негативно вплинути на здоров'я.

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