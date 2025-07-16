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Не всі "за": ЗМІ розкрили, хто відмовився купувати зброю Україні за схемою Трампа

Руслана Заклінська
16 липня 2025, 12:01
1711
Шість країн підтримали нову схему поставок зброї Україні, дві - відмовилися.
Не всі 'за': ЗМІ розкрили, хто відмовився купувати зброю Україні за схемою Трампа
Шість країн погодились, дві – відмовились від нової схеми поставок зброї Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, U. S. Department of Defence

Головне:

  • Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та кілька північних країн приєдналися до проєкту
  • Італія не братиме участі через відсутність вільних коштів
  • Не приєднаються до ініціативи також Франція і Чехія

Франція, Італія і Чехія не братиме участь у новій ініціативі, згідно з якою країни НАТО купуватимуть американську зброю для України. Водночас Німеччина, Великобританія, Нідерланди та кілька країн Північної Європи долучасться до схеми президента США Дональда Трампа. Про це повідомило Politico.

Ініціатива передбачає, що європейські країни самостійно закуповуватимуть американське озброєння для Збройних сил України. Цей крок дає президенту США Дональду Трампу політичне прикриття і дозволяє уникнути прямої конфронтації з ізоляціоністським крилом його політичного руху MAGA.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав цю ініціативу та подякував Трампу за "сильне лідерство". Проте за кулісами ключові домовленості укладалися в Берліні, а не у Вашингтоні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів серію переговорів із союзниками, серед яких був і Рютте, та переконав Трампа дозволити закупівлю американської зброї силами європейських держав.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті генсек НАТО Марк Рютте згадав кілька північноєвропейських країн, які підтримують американську схему поставок. До нової програми вже приєдналися Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія та Норвегія.

Не всі 'за': ЗМІ розкрили, хто відмовився купувати зброю Україні за схемою Трампа
Витрати на оборону країн НАТО / Інфографіка: Главред

Франція та Італія не братимуть участі

Франція, натомість, вирішила залишитися осторонь. Як пояснили два французькі чиновники, країна не братиме участі у закупівлях американської зброї, оскільки продовжує дотримуватись стратегічного курсу президента Еммануеля Макрона на розвиток національної оборонної промисловості.

Однак позиція Парижа суперечить підходу Берліна. Уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом вважає закупівлю американської зброї одним із небагатьох реальних варіантів для швидкого забезпечення України необхідним озброєнням, враховуючи обмежені можливості європейських заводів.

Крім цього, не братиме участі в ініціативі зі закупівлі американської зброї для України й Італія. За даними La Stampa, у країни немає вільних коштів для цього, тому триватимуть лише планові закупівлі. Проте Рим сприятиме логістиці для Києва.

Раніше до схеми закупівлі американської зброї для України відмовилась долучитись також Чехія.

Схема Трампа з закупівлі зброї для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні 17 систем Patriot. Частина з них прибуде вже найближчими днями. Хоча зброя надходить від США, фінансування поставок здійснюють країни НАТО, передусім Європейський Союз.

Також генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що в рамках нової угоди між США і НАТО ЗСУ отримають масштабну допомогу в сфері протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів. За його словами, розширення оборонного виробництва Альянсу дозволить сформувати значні пакети підтримки України.

Крім цього, Чехія відмовляється приєднуватися до проєкту США та НАТО щодо закупівлі американської зброї для України. За словами премʼєр-міністра Петра Фіали, його країна зосередиться на інших формах допомоги, зокрема ініціативі з боєприпасами.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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