Обіймали і притискалися: Меладзе застукали з двома молодими дівчатами

Валерій Меладзе мужньо стерпів атаку молодих дівчат на себе.

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Валерій Меладзе станцював з молодими / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Меладзе

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На чому застукали Валерія Меладзе

Що від нього хотіли молоді дівчата

Російський співак Валерій Меладзе, який так і не висловив свою думку щодо терористичного вторгнення РФ в Україну, порозважався з молодими дівчатами під час концерту.

Як пишуть російські пропагандисти, Меладзе нещодавно провів концерт у Батумі в рамках свого ювілейного туру. Там виконавець заспівав на сцені спільно з двома юними прихильницями, які в процесі відверто танцювали.

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Валерій Меладзе більше не виступає в РФ / фото: instagram.com, Валерія Меладзе

Дві молоді дівчини, написали для співака послання на плакаті. У ньому вони зізналися, що з дитинства мріють заспівати з Меладзе на одній сцені.

Тим часом, Меладзе не розгубився і запропонував їм виконати пісню "Океан и три реки". Дівчата не злякалися і пішли на сцену, де не тільки співали, а й відверто танцювали.

Дівчата обіймали Валерія, притискалися до нього і закидали на нього ноги.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й далі заробляти в країні-агресорі - зірка приїжджав до Росії.

А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співаку народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.

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