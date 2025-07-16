Обіймали і притискалися: Меладзе застукали з двома молодими дівчатами

Коротко:
- На чому застукали Валерія Меладзе
- Що від нього хотіли молоді дівчата
Російський співак Валерій Меладзе, який так і не висловив свою думку щодо терористичного вторгнення РФ в Україну, порозважався з молодими дівчатами під час концерту.
Як пишуть російські пропагандисти, Меладзе нещодавно провів концерт у Батумі в рамках свого ювілейного туру. Там виконавець заспівав на сцені спільно з двома юними прихильницями, які в процесі відверто танцювали.
Дві молоді дівчини, написали для співака послання на плакаті. У ньому вони зізналися, що з дитинства мріють заспівати з Меладзе на одній сцені.
Тим часом, Меладзе не розгубився і запропонував їм виконати пісню "Океан и три реки". Дівчата не злякалися і пішли на сцену, де не тільки співали, а й відверто танцювали.
Дівчата обіймали Валерія, притискалися до нього і закидали на нього ноги.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й далі заробляти в країні-агресорі - зірка приїжджав до Росії.
А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співаку народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.
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