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Ціни покажуть зворотню динаміку: чи зекономлять українці на продуктах у липні

Анна Косик
16 липня 2025, 15:45
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Економіст спрогнозував, як будуть змінюватися ціни на базові продукти цього місяця.
Ціни покажуть зворотню динаміку: чи зекономлять українці на продуктах у липні
Як будуть змінюватися ціни у липні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Пендзин:

  • Деякі продукти в Україні подешевшають
  • Динаміка зменшення цін може протриматись до вересня

Ціни на базові продукти в Україні продовжують зростати. Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері Ранок.LIVE розповів, чого чекати від подальшого ціноутворення до кінця липня.

За його словами, українці цього місяця відчують зниження вартості деяких продуктів. Така динаміка протримається аж до вересня. Але є важлива умова - в Україні не буде аномальної спеки чи незадовільних погодних умов.

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Пендзин зауважив, що цінові коливання продуктів також будуть залежати від того, наскільки успішним буде збір врожаю цьогоріч. Попередні прогнози свідчать про те, що цьогоріч врожаю зерна буде на 7-8% більше.

Тому ситуація з іншими видами продовольства також покращиться, а вартість споживчого кошика має зрости незначною мірою.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у столичних супермаркетах можна знайти кавуни як і за 19,88 гривень за кілограм, так і за 30,50 гривень. В той час як середня вартість кавунів становить 23,94 гривні.

Раніше стало відомо, що у літній період вартість м’яса в Україні має тенденцію до зростання через активний попит і сезон відпусток. За відсутності екстрених ситуацій, ціни підвищуватимуться поступово.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Напередодні повідомлялося, що хліб в Україні щомісяця демонструє динаміку росту цін на 1,5-2%. А до кінця 2025 року він може коштувати аж на 20-22% дорожче.

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Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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