Ціни покажуть зворотню динаміку: чи зекономлять українці на продуктах у липні

Що сказав Пендзин:
- Деякі продукти в Україні подешевшають
- Динаміка зменшення цін може протриматись до вересня
Ціни на базові продукти в Україні продовжують зростати. Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері Ранок.LIVE розповів, чого чекати від подальшого ціноутворення до кінця липня.
За його словами, українці цього місяця відчують зниження вартості деяких продуктів. Така динаміка протримається аж до вересня. Але є важлива умова - в Україні не буде аномальної спеки чи незадовільних погодних умов.
Пендзин зауважив, що цінові коливання продуктів також будуть залежати від того, наскільки успішним буде збір врожаю цьогоріч. Попередні прогнози свідчать про те, що цьогоріч врожаю зерна буде на 7-8% більше.
Тому ситуація з іншими видами продовольства також покращиться, а вартість споживчого кошика має зрости незначною мірою.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у столичних супермаркетах можна знайти кавуни як і за 19,88 гривень за кілограм, так і за 30,50 гривень. В той час як середня вартість кавунів становить 23,94 гривні.
Раніше стало відомо, що у літній період вартість м’яса в Україні має тенденцію до зростання через активний попит і сезон відпусток. За відсутності екстрених ситуацій, ціни підвищуватимуться поступово.
Напередодні повідомлялося, що хліб в Україні щомісяця демонструє динаміку росту цін на 1,5-2%. А до кінця 2025 року він може коштувати аж на 20-22% дорожче.
Інші новини:
- Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"
- "Через 3 дні щось може статися": експерт оцінив ультиматум Трампа Росії
- "Говорили з Трампом про це": Зеленський сказав, що змусить Путіна до переговорів
Про персону: Олег Пендзин
Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред