РФ атакувала Кривий Ріг, Харків, Вінницю: є 'прильоти' 57 дронів і однієї ракети

Загалом окупанти застосували 400 дронів, 198 із них були збиті силами ППО.

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У МВС розповіли про наслідки атаки РФ на Вінницю / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Україну дронами та ракетою

Збито 198 ворожих БПЛА типу Shahed

Основний удар на себе взяли Кривий Ріг, Харків, Вінниця

У ніч на 16 липня російська окупаційна армія влаштувала масовану атаку на Україну. Противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М " із Криму, а також застосував 400 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Силам ППО вдалося збити 198 ударних дронів.

Основні напрямки удару РФ - Кривий Ріг, Харків, Вінниця, повідомили у ПС ЗСУ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 198 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, 145 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/пригнічені РЕБ.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Атака дронів на Вінницю

У МВС повідомили, що внаслідок нічної дронової атаки на Вінницю 8 осіб травмовано та госпіталізовано до лікарні.

Під ударом країни-агресора РФ опинилися два об'єкти цивільної промисловості. Там спалахнули масштабні пожежі. Одну пожежу ліквідовано, на іншому об'єкті роботи тривають.

Також в області пошкоджено чотири житлові будинки.

Атака на Кривий Ріг

Як писав Главред, у Дніпропетровській області та в небі над Криворіжжям працювало ППО, було збито 16 ворожих БПЛА.

Кривий Ріг пережив наймасованішу атаку з початку війни. Ворог застосував балістичну ракету і 28 шахедів одночасно.

Унаслідок атаки зруйновано промислове підприємство. Жертв серед співробітників вдалося уникнути, вони перебували в укриттях.

На місце ударів було направлено всі оперативні та комунальні служби. До 04:45 всі пожежі було ліквідовано.

У Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють.

У Криворізькому районі обстрілів не було.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака на Харків

У ніч на 16 липня Харків опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. За словами міського голови Ігоря Терехова, під час чергової повітряної тривоги в місті пролунало щонайменше сім вибухів.

"Нічна атака "шахедів" на місто тривала 14 хвилин. За цей час ворог 16 разів ударив по Київському району Харкова. Також, за попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога було збито силами оборони України", - повідомив мер міста.

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