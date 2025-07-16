До 3 тисяч грн в серпні: деякі пенсіонери України отримають круглі виплати

Певним категоріям громадян нарахують від 450 грн до 3100 грн разом з основною пенсією.

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Серпневі надбавки для пенсіонерів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Хто отримає доплати до пенсій у серпні 2025

Які суми отримають українці у 70, 75 чи 80 років

У серпні 2025 року загального підвищення пенсій в Україні не планується, але окремі категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати. Зокрема, до Дня Незалежності передбачені одноразові надбавки, які можуть сягати до 3 тисяч гривень. Виплати здійснюються відповідно до закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто отримає до 3 тисяч гривень до Дня Незалежності

Додаткові кошти, від 450 до 3100 гривень, нарахують певним групам населення: ветеранам війни, колишнім в’язням таборів, людям, примусово вивезеним на роботи, родичам загиблих воїнів, учасникам бойових дій, Революції Гідності, особам з інвалідністю І групи через війну, а також громадянам з особливими заслугами. Ці доплати будуть нараховані разом із щомісячною пенсією.

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Допомога для самотніх пенсіонерів

Одинокі громадяни віком від 80 років, які мають потребу в постійному догляді та звернулися до Пенсійного фонду, отримають додатково близько 944 грн. Сума становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році складає 2361 грн.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Доплата за догляд за дітьми

Особи пенсійного віку, які доглядають за неповнолітніми дітьми та не працюють, мають право на доплату у 150 грн за кожну дитину. Також доплату в 1180 грн можуть отримати колишні силовики, які утримують дітей до 18 років. Для оформлення потрібні документи, що підтверджують родинний зв’язок і вік дитини.

Надбавка для почесних донорів

Пенсіонери зі статусом "Почесний донор України" або "СРСР" можуть отримати надбавку, 10% від прожиткового мінімуму, що становить 292 грн. Для цього потрібно подати відповідні документи в Пенсійний фонд.

Доплати за досягнення поважного віку

Пенсіонери, яким у серпні виповниться 70, 75 або 80 років, автоматично отримають надбавки:

70+ років - 300 грн,

75+ - 456 грн,

80+ - 579 грн.

Ці виплати нараховуються щомісяця, і подавати заяву не потрібно. Важливо, щоб загальна пенсія не перевищувала 10 340 грн.

Новини України - що відомо про виплати пенсій

Нагадаємо, Главред писав, що деякі пенсіонери України отримають додаткові виплати.Зокрема, у Канівській громаді, що на Черкащині, затверджено оновлений механізм надання щомісячних стипендій громадянам поважного віку - до 2 000 гривень щомісяця.

Ба більше, українські жінки, які народили та виховали сімох дітей, мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 870 гривень. Ця надбавка становить 37% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Водночас деякі пенсіонери України можуть втратити виплати. Так, у ПФУ назвали причину та як уникнути.

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