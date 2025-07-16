Шашлик вже не по кишені: ціни на м'ясо в Україні зростають з космічною швидкістю

Основними факторами є стабільний попит, дефіцит живої ваги, а також сезонне збільшення закупівель під час відпусток.

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Експерти попереджають про подорожчання м'яса в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко про ціни на м’ясо:

Вартість свинячого ошийка буде коливатися в межах 320-350 гривень за кг

Яловичина подорожчає ще на 5-7%, особливо у серпні

Курячі продукти можуть подорожчати через збільшення витрат на корми

У літній період вартість м’яса в Україні має тенденцію до зростання через активний попит і сезон відпусток. За відсутності екстрених ситуацій, ціни підвищуватимуться поступово. У червні м’ясо подорожчало на 20–30%. Спеціалісти, опитані агентством УНІАН, переконані, що така динаміка збережеться й надалі.

Максим Гопка, аналітик УКАБ, прогнозує, що влітку 2025 року вартість м’яса зростатиме стабільно. Наприклад, ціна свинячого ошийка коливатиметься в межах 320–350 гривень за кілограм. У червні ця цифра перевищувала 330 гривень. Основними чинниками росту вартості є обмежена пропозиція живої ваги, стійкий попит та підвищення закупівель у період літніх відпусток.

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Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Середня ціна яловичини в червні становила 336 гривень за кілограм, що на 22% більше, ніж торік. Фахівці прогнозують подальше подорожчання на 5–7%, особливо в серпні.

"Особливо в серпні, через обмежену пропозицію та витрати на утримання худоби" — додали в УКАБ.

Також очікується подорожчання курятини: стегон, філе або тушок, у зв’язку зі зростанням цін на корми. Водночас мережа супермаркетів "ЕКО-маркет" повідомляє, що ціни на м’ясо залишатимуться стабільними щонайменше до кінця осені.

На ринку наразі спостерігається певна стабільність. Якщо не виникнуть надзвичайні ситуації, такі як стрибок курсу гривні, поганий урожай, енергетична криза чи податкові зміни, значного зростання цін не передбачається.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред раніше розповідав, скільки в Україні коштують сезонні продукти. В супермаркетах ціни на них досить суттєво відрізняються.

Своєю чергою експерт Денис Марчук попередив про здорожчання базового продукту на 20%. У червні супермаркети продавали його в середньому по 43,98 гривні за 600 грамів, а тепер він коштує 44,72 гривні.

Також і Держстат назвав "рекордсменів" з подорожчання. У червні 2025-го споживачі змушені платити значно більше за базові харчові товари, порівняно з червнем 2024 року. Найбільше подорожчали овочі та фрукти.

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