Ворог взяв два міста в напівоточення: генерал оцінив шанси ЗСУ стримати РФ

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною і все вирішать бої.

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Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 40 ОАБр

Що сказав Романенко:

Ворог стягує багато ресурсів на Покровський напрямок для оточення двох міст

Наразі невідомо, скільки ресурсів в ЗСУ для стримування противника

Окупаційні війська країни-агресорки Росії перекидають додаткові резерви та засоби на Покровський напрямок, щоб замкнути напівоточення двох міст, які опинилися під серйозною загрозою - Покровська і Мирнограда.

Про це в етері телеканалу Еспресо розповів засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко.

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Покровськ / Інфографіка: Главред

За його словами, дивлячись на карту, можна вже стверджувати, що ці два міста потрапили у напівоточення ворога. І зараз не стоїть питання про відкидання ворожих сил, а лише залишається невідомим, наскільки окупантам вдасться просунутися далі.

"Сьогодні окупанти намагаються замкнуті лещата навколо Покровська й Мирнограда. Також питання полягає в тому, скільки в Сил оборони буде ресурсу по засобах ураження, особовому складу, який може далі протистояти в цьому оборонному районі, який довгий час тримається і забирає велику кількість ворожих сил. Втім, росіяни нарощують сили та засоби й тому їхнє просування там є", - пояснив Романенко.

Генерал переконаний, що ситуація навколо Покровська з воєнної точки зору буде вирішуватися вже безпосередньо під час бойових дій найближчим часом.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що російські війська зосередили основні зусилля літньої наступальної кампанії на східній частині Покровського напрямку, намагаючись просунутися в бік Костянтинівки.

Напередодні в ОСУВ "Хортиця" попередили, що армія країни-агресора Росії намагається прорвати українську оборону на Покровському напрямку. Окупанти хочуть ізолювати місто.

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків ISW, українські захисники мають тактичне просування поблизу Покровська. Згідно з геолокаційними знімками, ЗСУ просунулися на південь від Удачного.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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