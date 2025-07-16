'Через 3 дні щось може статися': експерт оцінив ультиматум Трампа Росії

Заява Трампа справді мала позитивні моменти, але більшість з них не більше, ніж гра в інтересах США.

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Що означає ультиматум Трампа Москві / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Що сказав Загородній:

Після заяви Трампа ключовим моментом є готовність закуповувати зброю США

Україна повинна завдавати все більше ударів по Росії

Очільник США Дональд Трамп під час довгоочікуваної заяви пообіцяв, що питання постачання Україні зброї буде вирішено. Крім того президент Штатів озвучив ультиматум країні-агресорці Росії та її економічним партнерам.

В інтерв'ю Главреду політичний експерт Тарас Загородній розповів наскільки рішуче насправді налаштований Вашингтон та як потрібно розцінювати слова Трампа.

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"Головне – є гроші від НАТО на закупівлю американської зброї. Трамп при слові "гроші" одразу пожвавлюється та готовий продавати. А решта – танці з бубнами, які там існують – це лише зокрема. Щодо заяви на адресу Росії – Трамп господар свого слова: дав Москві 50 днів, а потім уже через 3 дні щось може статися", - пояснив він.

Дивіться відео про плани Трампа щодо Росії:

Тож головним завданням українців зараз є розуміння, що головні санкції мають виходити саме з нашої держави у вигляді ударів по території Росії та терміналах у Балтійському морі.

"На мою думку, важливіші речі відбулися 1 липня, коли Євросоюз прийняв рішення уважно перевіряти іноземні судна біля Данських проток і їх затримувати. Ось це – конкретика. А все інше – дипломатія та інтереси Сполучених Штатів Америки", - додав Загородній.

Рішення Трампа щодо України - останні новини

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ Україна скоро отримає ракети Patriot, обіцяні президентом США Дональдом Трампом. Їх уже відвантажують союзникам. При цьому Сполучені Штати не зазнаватимуть жодних фінансових втрат, бо всі витрати на себе взяли країни НАТО та Євросоюз.

Раніше Главред писав, що президент США особисто зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу після масштабної російської атаки на Україну. У розмові він несподівано заявив про готовність надати Києву системи ППО Patriot.

Нещодавно також стало відомо, що Дональд Трампа заявив, що Україна не повинна завдавати ударів по цілях в російській столиці Москві, бо у нього є бажання припинити масові вбивства.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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