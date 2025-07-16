Вплив Меланії на рішення щодо України: Трамп розкрив головний секрет

Головне:
- Трамп прокоментував інформацію про вплив дружини на його рішення
- Меланія Трамп поділяє його бажання припинити кровопролиття
Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, чи має перша леді Меланія Трамп вплив на його рішення щодо війни РФ з Україною.
Як підкреслив він під час спілкування з журналістами, Меланія Трамп поділяє його бажання припинити кровопролиття.
Водночас американський лідер заявив, що перша леді США не впливає безпосередньо на його позицію щодо війни в Україні.
"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене - вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", - сказав Трамп.
Раніше повідомлялося, що одним із несподівано впливових прихильників України в оточенні Дональда Трампа виявилася його дружина, Меланія Трамп. Незважаючи на те, що вона займає лише формальний пост першої леді, її думка, як з'ясовується, має вагу в питаннях, що стосуються війни в Україні, пише The Times.
Як повідомляв Главред, Трамп раніше жорстко висловився про диктатора Володимира Путіна. "Ми багато розмовляли з Путіним. Я кладу слухавку і кажу: "Це була гарна розмова", а потім ракети летять на Київ та інші міста. І я такий: "Дивно". І коли це відбувається 3-4 рази, ти розумієш, що ці розмови нічого не значать. Я приходжу додому, кажу першій леді [Меланії Трамп, - ред.]: "Ти знаєш, я розмовляв із Володимиром сьогодні, у нас була чудова розмова". Вона каже: "О, так? Вони щойно завдали удару ще по одному місту", - розповідав він.
Читайте також:
- Путін погрожує великим наступом протягом 60 днів: у Зеленського відреагували
- Мобілізацію та воєнний стан хочуть продовжити: Зеленський подав важливий документ
- В Україні буде новий прем'єр-міністр - кому Зеленський запропонував посаду
Про персону: Меланія Трамп
Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред