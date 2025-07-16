Вплив Меланії на рішення щодо України: Трамп розкрив головний секрет

Меланія Трамп поділяє його бажання припинити кровопролиття, заявив президент США.

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Дональд Трамп розповів про стосунки зі своєю дружиною / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Скриншот

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Трамп прокоментував інформацію про вплив дружини на його рішення

Меланія Трамп поділяє його бажання припинити кровопролиття

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, чи має перша леді Меланія Трамп вплив на його рішення щодо війни РФ з Україною.

Як підкреслив він під час спілкування з журналістами, Меланія Трамп поділяє його бажання припинити кровопролиття.

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Водночас американський лідер заявив, що перша леді США не впливає безпосередньо на його позицію щодо війни в Україні.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене - вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", - сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що одним із несподівано впливових прихильників України в оточенні Дональда Трампа виявилася його дружина, Меланія Трамп. Незважаючи на те, що вона займає лише формальний пост першої леді, її думка, як з'ясовується, має вагу в питаннях, що стосуються війни в Україні, пише The Times.

Як повідомляв Главред, Трамп раніше жорстко висловився про диктатора Володимира Путіна. "Ми багато розмовляли з Путіним. Я кладу слухавку і кажу: "Це була гарна розмова", а потім ракети летять на Київ та інші міста. І я такий: "Дивно". І коли це відбувається 3-4 рази, ти розумієш, що ці розмови нічого не значать. Я приходжу додому, кажу першій леді [Меланії Трамп, - ред.]: "Ти знаєш, я розмовляв із Володимиром сьогодні, у нас була чудова розмова". Вона каже: "О, так? Вони щойно завдали удару ще по одному місту", - розповідав він.

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Про персону: Меланія Трамп Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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