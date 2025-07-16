Зеленський показав наслідки масованого обстрілу України й назвав мішень РФ

Росіяни били по енергетичній інфраструктурі, заявив президент.

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Зеленський розповів про наслідки нічного обстрілу України / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ключові тези Зеленського:

Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина були під основним ударом РФ

У Кривому Розі поранено 15 людей, серед них одна дитина

Сили ППО збили близько 200 ворожих дронів, ще понад 140 не досягли цілей

В ніч на 16 липня російські окупанти масовано атакували Україну, під основним ударом опинилися Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина. Однією з ключових цілей російської атаки стала енергетична інфраструктура. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня. На жаль, поранено 15 людей, серед них одна дитина. Всім надається необхідна медична допомога", - розповів президент. відео дня

Глава держави подякував рятувальникам, медикам, енергетикам та всім, хто долучився до ліквідації наслідків обстрілів та відновлення критичної інфраструктури.

Окремо Зеленський відзначив роботу авіації Повітряних сил, армійській авіації, авіації Військово-морських сил, підрозділам безпілотних систем, зенітним ракетним військам, протиповітряній обороні ВМС, мобільним вогневим групам та підрозділам радіоелектронної боротьби Сил оборони України, які успішно протидіють повітряним загрозам. Завдяки їхній роботі було збито близько 200 безпілотників, а понад 140 ворожих дронів не змогли досягти своїх цілей.

"Росія не змінює свою стратегію, і для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь", - наголосив президент.

Дивіться відео з наслідками нічного обстрілу РФ:

Ліквідація російської атаки / Фото: скріншот

Атака РФ в ніч на 16 липня - що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня Харків і Кривий Ріг опинилися під масованими ударами російських дронів і ракет. У Харкові пролунало щонайменше 17 вибухів, під удар потрапило цивільне підприємство, є щонайменше троє поранених.

РФ здійснила наймасованішу атаку на Кривий Ріг - одночасно застосувала балістичну ракету та 28 "Шахедів". Зруйновано промислове підприємство, є поранений 17-річний хлопець. Частина міста залишилась без світла, водопостачання працює на генераторах.

Як повідомляв Главред, росіяни випустили 400 ударних дронів Shahed, з яких ППО знищила 198, ще 145 - подавлені РЕБ. Також ворог запустив ракету "Іскандер-М" із Криму. Основні удари припали на Кривий Ріг, Харків і Вінницю.

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Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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