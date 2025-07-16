УАЗ злетів у повітря: ГУР повідомила про ліквідацію в Токмаку операторів БПЛА РФ

Виявлення українських позицій на Запорізькому напрямку для окупантів дещо ускладнилось.

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Окупанти, яких вдалося ліквідувати, напередодні виявляли українські позиції / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот (ілюстративний)

Що повідомили в ГУР:

У Токмаку злетів в повітря російський УАЗ

Внаслідок вибуху було ліквідовано двох операторів БПЛА РФ

Сьогодні, 16 липня, на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух. У Головному управлінні розвідки МО України повідомили про знищення УАЗ 452.

Розвідники зазначили, що всередині автомобіля перебували два військовослужбовці окупаційної армії країни-агресорки Росії. Вони були членами екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА "Скат 350М".

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"Цей ворожий безпілотник загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню", - йдеться у повідомленні.

В результаті вибуху окупанти були ліквідовані. У ГУР наголосили, що справедлива відплата чекає і на всіх інших, хто причетний до вчинення воєнних злочинів проти українського народу.

Знищення ворожих сил і засобів в Запорізькій області - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у тимчасово окупованому Мелітополі нещодавн на околицях прогримів вибух. З'ясувалося, що це вибухнув броньований автомобіль "Тигр" російських окупантів.

Раніше також український винищувач МіГ-29, ймовірно, здійснив успішну атаку на тимчасову російську переправу на окупованій території Запорізької області. Для удару було використано високоточні авіабомби американського виробництва, які влучили в ціль з неймовірною точністю.

Напередодні стало відомо, що українські захисники атакували залізничний склад армії країни-агресора РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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