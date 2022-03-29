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В Ірпені окупанти по-звірячому вбили батьків диригента Львівської опери

29 березня 2022, 11:34

Іван Чередниченко попросив помолитися за душі невинноубієнних своїх батьків-надії та Володимира.

Чередниченко
Диригент Іван Чередниченко / opera.lviv.ua/

Керівник музичної частини і диригент Львівської Національної опери Іван Чередниченко втратив батьків ‒ з по-звірячому вбили російські окупанти в місті Ірпінь. Про це музикант написав у Facebook.

Надію Мякушко. Вони сподівалися, що мати жива і, можливо, потрапила в лікарню. Проте вже за кілька днів повідомили, що дива не сталося.

"Друзі, всім безмежно вдячний за допомогу в пошуку і підтримку. Але, на жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили Російські мерзотники. Тому попередній пост про пошук видаляю. Прошу помолитися за душі невинноубієнних - Надії і Володимира", – написав Чередниченко.

читайте такожУ Києві окупанти вбили російську журналістку

Нагадаємо, раніше російському окупанту оголосили про підозру за зґвалтування жінки в Київській області.

Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

"В одному з сіл Броварського району цей нелюд увірвався в приватний будинок і застрелив господаря. Після цього п'яний окупант разом зі своїм товаришем по службі неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного жителя, при цьому погрожуючи їй насильством і зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою", – йдеться в повідомленні.

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Ирпень російське вторгнення диригент новини України
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