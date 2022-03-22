Під Києвом окупант вбив чоловіка і по-звірячому зґвалтував його дружину

П'яний окупант разом зі своїм товаришем по службі неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного жителя.
Російський військовослужбовець оголосили про підозру за зґвалтування жінки в Київській області.
Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
Генпрокурор підтвердила надходження оперативної інформації про статеві злочини російських окупантів.
Прокурори Київської області ідентифікували військовослужбовця РФ, який вбив неозброєного чоловіка і потім кілька разів зґвалтував його дружину.
"В одному з сіл Броварського району цей нелюд увірвався в приватний будинок і застрелив господаря. Після цього п'яний окупант разом зі своїм товаришем по службі неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного жителя, при цьому погрожуючи їй насильством і зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою", - йдеться в повідомленні.
Підозрюваний оголошений в розшук за порушення законів і звичаїв війни.
Венедіктова пообіцяла, що кожен негідник з шевронами РФ буде знайдений українськими правоохоронцями.
Як раніше повідомляли, в Київській області в Бучі російські окупанти розстріляли чоловіка на очах у його 14-річного сина.Трагедія сталася 17 березня. Крім того, поранення отримав і сам підліток.
Постраждалий Юрій разом з батьком відправився в центр окупованого міста за гуманітарною допомогою і ліками. У той час майже два тижні в будинку сім'ї не було газу, світла і води.
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