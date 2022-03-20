Планував весілля і помер на руках у нареченої-іменинниці: армія Путіна вбила українського актора

Павло Єременко помер на руках у нареченої-іменинниці / Суспільне

У Чернігові під час бомбардування стадіону Гагаріна помер 24-річний актор соціального театру і звукорежисер Павло Єременко. Він поповнив ряди тероборони в перший день війни разом зі своєю нареченою Оксаною.

Як повідомляє Суспільне, по закінченню війни пара повинна була зіграти весілля.

Про смерть Єременка Оксані повідомили якраз в її день народження, 12 березня.

11 березня Павло з батьком, який також став до лав тероборони, охороняли стадіон Гагаріна. Вранці його атакували ворожі бомби. Актора привалило плитою. Медики госпіталізували постраждалих, але врятувати хлопця не вдалося. Він помер у лікарняній палаті на руках у нареченої-іменинниці.

"Його госпіталізували в лікарню з важкими травмами. Але того дня в Чернігові зникло світло. Зробити КТ не було можливості. Йому потрібно було робити операцію, але ми не встигли. 12 березня на руках нареченої він помер. Я досі в це не вірю", - розповіла подруга артиста.

"Пам'ятаю його в головній ролі у виставі про життя Бетховена. Він так романтично і так самовіддано грав. А скільки було зроблено їм благодійних вистав для інтернатів, реабілітаційних центрів та шкіл. Тільки за 7 років він провів 15 таких вистав", - додала куратор соціального театру Марина Каранда.

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