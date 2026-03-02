Скандал на Паралімпіаді-2026: українську форму не допустили – яка причина

Заборона форми викликала критику та підкреслила політизацію міжнародного спорту.

https://glavred.net/sport/skandal-na-paralimpiade-2026-ukrainskuyu-formu-ne-dopustili-v-chem-prichina-10745453.html Посилання скопійоване

Сушкевич пояснив визнали політичним, чому дизайн форми / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine, Суспільне

Коротко:

Українським паралімпійцям заборонили форму з картою України

Рішення ухвалив Міжнародний паралімпійський комітет

Заборона стосується карти з усіма територіями України

На зимових Паралімпійських іграх-2026 в Італії українська команда не змогла вийти у формі з картою України. Організатори Ігор та Міжнародний паралімпійський комітет (IPC) визнали дизайн "політичним" і заборонили його використання.

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у коментарі "Укрінформу" пояснив, що рішення стосувалося саме форми з картою України зі всіма територіями. Він назвав його несправедливим.

відео дня

Символіка форми та її значення

"Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією", – зазначив Сушкевич.

Через заборону українським спортсменам довелося терміново привезти альтернативну форму до Італії. За словами Сушкевича, оригінальна форма мала підкреслити суверенітет і єдність України та підтримати спортсменів у складний час війни.

Політизація спорту

Він також зазначив, що заборона стала ще одним проявом "політизації" зі сторони спортивних організацій, які, на думку української сторони, послаблюють позицію України на міжнародній арені.

Олімпіада-2026 - новини за темою

Раніше Главред писав, що з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.

Крім того, українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026, яка проходить в Італії. Про це він особисто заявив у коментарі Суспільному.

Нагадаємо, що представники уряду України не братимуть участь у Паралімпійських іграх в Італії через рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами.

Читайте також:

Про джерело: Укрінформ Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред