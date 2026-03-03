"Не зробив мені пропозицію": Сумська здивувала зізнанням про особисте

Ользі Сумській довелося взяти щастя у свої руки.

Ольга Сумська особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Відома українська актриса Ольга Сумська вразила зізнанням про своє особисте життя. Виявилося, що її чоловік Віталій Борисюк не робив їй пропозиції. Про це вона розповіла в шоу "Тур зірками".

Ольга поділилася спогадами про те, як починався її роман з другим чоловіком. Актриса згадала, що на той час була ще зовсім юною. 24-річна зірка тільки народила свою старшу дочку Антоніну, коли в її особистому житті відбулися радикальні зміни. Сумська зізналася, що Віталій дуже наполегливо домагався її уваги.

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Він мене вирвав дуже наполегливо. Але ви знаєте, така наполегливість цінується іноді в чоловіках, тому що сором'язливість нам не потрібна зараз. Ми, жінки, цінуємо таку сильну позицію чоловіка по відношенню до жінки", — розповіла актриса.

Незважаючи на те, що Борисюк активно проявляв ініціативу в залицяннях до Ольги, він не поспішав вести її під вінець. Зрозумівши, що пропозиції доведеться чекати довго, знаменитість пішла на сміливий крок і сама запропонувала майбутньому чоловікові одружитися з нею.

Ольга Сумська - стосунки / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Повинна сказати, Віталік не зробив мені пропозицію руки і серця, це я йому зробила. Я йому сказала: "Давай зареєструємо наші стосунки". Коли він виривав мене з першої сім'ї, він не сумнівався, а коли зробити мені пропозицію - та що ж таке?", - висловилася Сумська.

Зірка порадила дівчатам не соромитися і проявляти ініціативу, якщо вони хочуть побудувати серйозні стосунки, адже сміливість актриси привела до довгого і щасливого шлюбу.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська акторка і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

