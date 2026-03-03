Рус
"Не зробив мені пропозицію": Сумська здивувала зізнанням про особисте

Христина Трохимчук
3 березня 2026, 05:56
Ользі Сумській довелося взяти щастя у свої руки.
Ольга Сумська особисте життя
Ольга Сумська особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Ользі Сумській не зробили пропозицію
  • Як вона виправила цю ситуацію

Відома українська актриса Ольга Сумська вразила зізнанням про своє особисте життя. Виявилося, що її чоловік Віталій Борисюк не робив їй пропозиції. Про це вона розповіла в шоу "Тур зірками".

Ольга поділилася спогадами про те, як починався її роман з другим чоловіком. Актриса згадала, що на той час була ще зовсім юною. 24-річна зірка тільки народила свою старшу дочку Антоніну, коли в її особистому житті відбулися радикальні зміни. Сумська зізналася, що Віталій дуже наполегливо домагався її уваги.

Ольга Сумська з чоловіком
Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Він мене вирвав дуже наполегливо. Але ви знаєте, така наполегливість цінується іноді в чоловіках, тому що сором'язливість нам не потрібна зараз. Ми, жінки, цінуємо таку сильну позицію чоловіка по відношенню до жінки", — розповіла актриса.

Незважаючи на те, що Борисюк активно проявляв ініціативу в залицяннях до Ольги, він не поспішав вести її під вінець. Зрозумівши, що пропозиції доведеться чекати довго, знаменитість пішла на сміливий крок і сама запропонувала майбутньому чоловікові одружитися з нею.

Ольга Сумська
Ольга Сумська - стосунки / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Повинна сказати, Віталік не зробив мені пропозицію руки і серця, це я йому зробила. Я йому сказала: "Давай зареєструємо наші стосунки". Коли він виривав мене з першої сім'ї, він не сумнівався, а коли зробити мені пропозицію - та що ж таке?", - висловилася Сумська.

Зірка порадила дівчатам не соромитися і проявляти ініціативу, якщо вони хочуть побудувати серйозні стосунки, адже сміливість актриси привела до довгого і щасливого шлюбу.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Про особу: Ольга Сумська

Ольга Сумська — українська акторка і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ольга Сумська Віталій Борисюк новини шоу бізнесу
17:27

Лише один випадок: коли потрібно складати дзеркала авто на парковціВідео

17:16

Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

17:08

"Ще не час": Козловський пояснив, чому не розкриває причин звільнення з армії

