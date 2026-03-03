РФ планує напад на країни НАТО: названо дату нової війни в Європі

Москва може спробувати реалізувати "сценарій Стрєлкова-Гіркіна", не виключає Іван Ступак.

Експерт попередив про ймовірність атаки РФ однієї з країн НАТО / Колаж: Главред, фото: nato.int

Важливе із заяв Ступака:

Москва може спробувати реалізувати "сценарій Стрєлкова-Гіркіна"

Війська РФ можуть опинитися в одній з європейських країн

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак прокоментував питання про ймовірність вторгнення РФ в одну з країн НАТО.

"Цього року або пізніше, але це цілком можливо. Не просто так російська пропаганда з 2021 року сміялася і розповідала, як Росія буде захоплювати Литву, Латвію, Естонію (згадайте розмови про острів Готланд, висадку на ньому тощо). Жарти жартами, але такий сценарій можливий", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що після того, як Росія повністю застрягла і загрузла на українському фронті, у неї немає зайвих ресурсів, але Москва може спробувати реалізувати "сценарій Стрелкова-Гіркіна".

"Коли група з 100-200 осіб під керівництвом умовного Стрєлкова-Гіркіна, як це було в Криму і Донецьку, назветься якоюсь "естонською народною армією" і зайде на територію якоїсь області, захопить "пошту, телефон, телеграф" і мерію, потім збере місцевих депутатів і під дулами автоматів змусить їх проголосувати за створення "Нарвської народної республіки". А потім ця "незалежна держава" скаже: "Путін, введи війська!". І російські війська опиняться в Нарві. Тобто спочатку будуть "зелені чоловічки", а потім російські війська в одній з європейських країн, які "прийдуть на допомогу", - додав Коваленко.

Думка експерта про можливу стратегію Кремля щодо НАТО

Екс-російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що Володимир Путін може спробувати випробувати Альянс на міцність. За його оцінкою, стратегічна мета Москви - послабити внутрішню єдність НАТО і спровокувати його розкол.

У такому сценарії європейські країни, втративши систему колективного захисту, опинилися б один на один з Росією і стали б більш вразливими. Без спільного оборонного механізму, вважає експерт, окремим державам довелося б йти на домовленості з Москвою, оскільки самостійно забезпечити повноцінну безпеку їм було б вкрай складно.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію на атаку на НАТО. Медведєв у відповідь виступив з "погрозами" і дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

