Розширення відстрочок від мобілізації: важливі зміни в Резерв+

Українцям розповіли про відстрочки від мобілізації / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, t.me/svyrydenkoy

Міністерство оборони України запровадило відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану, яка реалізується через додаток Резерв+.

"Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які: мають трьох або більше дітей до 18 років - всі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному або різних шлюбах або поза шлюбом", - інформує Міноборони.

За повідомленням відомства, подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які не є боржниками зі сплати аліментів і мають актуальні дані в державних реєстрах. Якщо інформація неактуальна або заборгованість перевищує три місяці, відстрочка не надається до оновлення даних і погашення боргу.

Процес оформлення повністю автоматизований: система перевіряє підстави через державні реєстри, і в разі підтвердження відстрочка надається без додаткових довідок, заяв і візитів до державних установ.

/ Інфографіка: Главред

"Це спрощує життя громадянам, які хочуть скористатися правом на відстрочку, і знімає додаткове навантаження з державних установ", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства оборони України.

Мобілізація без внесеної відстрочки в "Резерв+": роз'яснення юриста

Адвокат Катерина Аніщенко звертала увагу, що неоформлена належним чином відстрочка може стати формальною підставою для призову. Навіть якщо у людини є документи, що підтверджують право на звільнення від мобілізації, але ці дані не відображені в системі "Резерв+", це створює ризики.

За її словами, в такій ситуації громадянина можуть відпустити, однак вручити повістку з конкретною датою повторної явки під підпис.

Раніше Рада схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років. Прийнято закон про надання відстрочки на рік від призову на військову службу особам, які відслужили в рамках "Контракту 18-24".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Міноборони доопрацювало законопроект про право на відстрочку. У міністерстві хочуть досягти справедливості, прогнозованості та гарантій для захисників України.

Як повідомляв раніше Главред: українці скаржаться, що отримували push-повідомлення про те, що відстрочка може бути продовжена, але фактично цього не сталося. Міністерство оборони України пояснило, що слід робити в цьому випадку.

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

