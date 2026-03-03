Перестав приховувати: Усик заговорив про політичні амбіції

Ким себе бачить у майбутньому Олександр Усик.

Олександр Усик розповів, скільки ще триватиме його кар'єра боксера

Спортсмен розповів, чим планує займатися далі

Всесвітньо відомий український боксер Олександр Усик заговорив про свої плани на майбутнє. Він не став приховувати, що його спортивна кар'єра виходить на фінішну пряму, але він знайшов нове поле для реалізації своїх амбіцій.

Про це чемпіон розповів у бесіді з Андрієм Бєдняковим. Так стало відомо, що Усик бачить себе в політиці. І не просто депутатом, а в кріслі президента України.

"Я ще пару років планую побоксувати. А потім є такі плани — попрацювати на державу. Я нижче, чим президент, не збираюсь нікуди йти", — впевнено заявив боксер.

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

