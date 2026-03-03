Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Перестав приховувати: Усик заговорив про політичні амбіції

Анна Підгорна
3 березня 2026, 01:31
Ким себе бачить у майбутньому Олександр Усик.
Олександр Усик з дружиною
Олександр Усик новини - боксер розповів про кар'єру в політиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505, instagram.com/usykaa

Коротко:

  • Олександр Усик розповів, скільки ще триватиме його кар'єра боксера
  • Спортсмен розповів, чим планує займатися далі

Всесвітньо відомий український боксер Олександр Усик заговорив про свої плани на майбутнє. Він не став приховувати, що його спортивна кар'єра виходить на фінішну пряму, але він знайшов нове поле для реалізації своїх амбіцій.

Про це чемпіон розповів у бесіді з Андрієм Бєдняковим. Так стало відомо, що Усик бачить себе в політиці. І не просто депутатом, а в кріслі президента України.

відео дня

"Я ще пару років планую побоксувати. А потім є такі плани — попрацювати на державу. Я нижче, чим президент, не збираюсь нікуди йти", — впевнено заявив боксер.

Олександр Усик
Олександр Усик новини - боксер розповів про кар'єру в політиці / Скріншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що MamaRika з сином потрапила в небезпечну ситуацію за кордоном. Українська співачка з дитиною не може повернутися в Україну, оскільки опинилася заблокованою в Дубаї.

Також Позитив заговорив про роман колишньої дружини і Потапа. Вже кілька років ходять чутки про те, що Анна Андрійчук і чоловік її найкращої подруги Насті Каменських були близькі.

Читайте також:

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олександр Усик Андрій Бєдняков новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

02:08Світ
У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:07Україна
"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Останні новини

03:39

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

03:07

Мрійники та фантазери: три знаки зодіаку, у яких голова у хмарах

02:55

49-річний син Шер заарештований вдруге за два дні - подробиці

02:34

Запрограмовані на успіх: чим особливі люди, народжені у березні

02:12

Чмерковський під час гастролей по США потрапив до лікарні - що сталося

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
02:08

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

02:00

Чоловік зрадниці Ані Лорак відмовився мати з нею дітей - причина

01:31

Перестав приховувати: Усик заговорив про політичні амбіції

01:30

РФ планує напад на країни НАТО: названо дату нової війни в ЄвропіВідео

Реклама
01:02

Сода з оцтом не допоможуть: кухонні звички, які тихо "вбивають" труби

02 березня, понеділок
23:57

Цибуля виросте розміром з кулак: проста схема посіву без пікіруванняВідео

23:50

Марія Бурмака розповіла топ-жарт від Ніни Матвієнко

23:09

Розширення відстрочок від мобілізації: важливі зміни в Резерв+

23:02

Алан Бадоєв зізнався, на які кошти живе під час війни

22:57

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

22:54

Майже пів століття носило ім’я пілота Нестерова: про яке українське місто йде мова

22:15

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

22:07

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:05

Чи став напад на Іран відкриттям другого фронту світової війни: аналіз ГорбачаПогляд

22:02

Як і коли сіяти цибулю чорнушку, щоб отримати великі цибулини вже цього року

Реклама
21:57

Зірку "Холостяка-14" Половінкіну забрала "швидка" - деталі

21:57

Скандал на Паралімпіаді-2026: українську форму не допустили – яка причина

21:45

Ольга Сумська розповіла про важливу подію в житті дочки: "Вір у себе"

21:45

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:05

РФ готує новий наступ: Коваленко назвав, які напрямки під загрозою

20:49

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

20:40

Складний тест на IQ: лише генії знайдуть перевернуті числа 47 та 37 за 13 секунд

20:11

"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

19:55

Незважаючи на потепління: Тернопільщину накриє негода з туманом

19:50

Більше не "народна" ціна: в Україні стрімко подорожчав улюблений фрукт

19:39

Накип більше не проблема: неймовірно простий спосіб очищення чайника за лічені хвилиниВідео

19:28

Плита засяє за лічені хвилини: простий спосіб допоможе відмити її без зайвих зусиль

18:56

США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

18:40

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

18:29

В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає

18:26

Стрибок одразу на 10 гривень: бензин в Україні скоро може різко подорожчати

18:16

Одна з країн ЄС таємно збільшить кількість ядерних боєголовок - що відомо

18:14

Тільки для своїх: Орбакайте показала справжню Пугачову

17:33

РФ цинічно ударила по потягу на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла

17:29

Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

Реклама
17:28

На Житомирщині відчутно потеплішає: коли очікується перша по-справжньому весняна погода

17:27

Лише один випадок: коли потрібно складати дзеркала авто на парковціВідео

17:16

Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

17:08

"Ще не час": Козловський пояснив, чому не розкриває причин звільнення з армії

16:44

"Ми в чужій країні": MamaRika з сином потрапила в небезпечну ситуацію за кордоном

16:35

Чому після зими лелеки завжди повертаються в Україну: відповідь мало хто знаєВідео

16:30

Парадокс природи: як узбережжя перетворюється на одну з найсухіших зон планети

16:11

Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

16:07

ВСУ за зиму знищили більше окупантів, ніж ворог залучив до своїх лав - Сирський

16:05

Потеплішає до +10, але є небезпека: якою буде погода на Львівщині 3 березня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти