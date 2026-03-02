Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

Олексій Тесля
2 березня 2026, 21:45оновлено 2 березня, 22:42
Наступальна операція, яку ворог готував на весну, залежала від досягнень станом на кінець 2025 року.
Зеленський
Володимир Зеленський назвав цілі наступу РФ / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, ОПУ

Головне із заяв Зеленського:

  • Отримано документи і плани РФ на 2025-2026-2027 роки
  • Росіяни хочуть продовжувати наступ на декількох напрямках

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає про плани росіян на 2026-2027 роки, про їхні цілі в окупації сходу країни, проте сил виконати поставлені завдання у противника немає.

"Ми отримали документи, плани на 2025-2026-2027 роки, трохи застарілі на 2025 рік. Бачимо, що вони не виконали свої цілі. Ми отримали і (плани на - ред.) 2026-2027 роки. Розуміємо, що вони хочуть. Розуміємо, що їхні напрямки залишаються актуальними – окупація сходу нашої держави, а саме Донецької та Луганської областей... Ми бачимо ці напрямки. Але ці карти поки що нічого спільного з реальністю не мають, тому що вони не можуть виконати завдання", – цитує Зеленського Укрінформ.

відео дня

Крім того, за словами президента, росіяни хочуть продовжувати наступ у напрямку Запорізької області та Дніпра, також "їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон".

Наступальна операція, яку ворог готував на весну, залежала від досягнень станом на кінець 2025 року. Однак, як сказав Зеленський, росіяни не впоралися з поставленим його командуванням завданням.

"Їхні карти не збігаються з реальністю - де знаходяться наші сили і де їхні сили. Вони не можуть почати березневий наступ саме той, який вони хотіли", - додав президент.

Водночас поки що ознак загальної мобілізації в РФ немає, каже Зеленський: "Якби була загальна мобілізація, впевнений, ми всі про це знали б, тому що це був би серйозний виклик, як мінімум для нас. Я думаю, всередині росіян був би виклик, але, однак, такої інформації не було".

РФ готує новий наступ: які напрямки під загрозою

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко висловився про ймовірні кроки російських сил у найближчій перспективі та можливі напрямки зосередження їхнього ударного потенціалу.

Він зазначив, що особливу увагу зараз привертає активність підрозділів 3-ї загальновійськової армії РФ, які на східній ділянці фронту просуваються порівняно швидкими темпами.

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом всієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни як мінімум до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський війна Росії та України російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:07Україна
"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:45Україна
Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

20:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Останні новини

23:09

Розширення відстрочок від мобілізації: важливі зміни в Резерв+

23:02

Алан Бадоєв зізнався, на які кошти живе під час війни

22:57

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

22:54

Майже пів століття носило ім’я пілота Нестерова: про яке українське місто йде мова

22:15

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
22:07

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:05

Чи став напад на Іран відкриттям другого фронту світової війни: аналіз ГорбачаПогляд

22:02

Як і коли сіяти цибулю чорнушку, щоб отримати великі цибулини вже цього року

21:57

Зірку "Холостяка-14" Половінкіну забрала "швидка" - деталі

Реклама
21:57

Скандал на Паралімпіаді-2026: українську форму не допустили – яка причина

21:45

Ольга Сумська розповіла про важливу подію в житті дочки: "Вір у себе"

21:45

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:05

РФ готує новий наступ: Коваленко назвав, які напрямки під загрозою

20:49

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

20:40

Складний тест на IQ: лише генії знайдуть перевернуті числа 47 та 37 за 13 секунд

20:11

"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

19:55

Незважаючи на потепління: Тернопільщину накриє негода з туманом

19:50

Більше не "народна" ціна: в Україні стрімко подорожчав улюблений фрукт

19:39

Накип більше не проблема: неймовірно простий спосіб очищення чайника за лічені хвилиниВідео

19:28

Плита засяє за лічені хвилини: простий спосіб допоможе відмити її без зайвих зусиль

Реклама
18:56

США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

18:40

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

18:29

В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає

18:26

Стрибок одразу на 10 гривень: бензин в Україні скоро може різко подорожчати

18:16

Одна з країн ЄС таємно збільшить кількість ядерних боєголовок - що відомо

18:14

Тільки для своїх: Орбакайте показала справжню Пугачову

17:33

РФ цинічно ударила по потягу на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла

17:29

Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

17:28

На Житомирщині відчутно потеплішає: коли очікується перша по-справжньому весняна погода

17:27

Лише один випадок: коли потрібно складати дзеркала авто на парковціВідео

17:16

Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

17:08

"Ще не час": Козловський пояснив, чому не розкриває причин звільнення з армії

16:44

"Ми в чужій країні": MamaRika з сином потрапила в небезпечну ситуацію за кордоном

16:35

Чому після зими лелеки завжди повертаються в Україну: відповідь мало хто знаєВідео

16:30

Парадокс природи: як узбережжя перетворюється на одну з найсухіших зон планети

16:11

Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

16:07

ВСУ за зиму знищили більше окупантів, ніж ворог залучив до своїх лав - Сирський

16:05

Потеплішає до +10, але є небезпека: якою буде погода на Львівщині 3 березня

15:43

Коричнева чи біла: яка гречка вважається смачнішою та кориснішоюВідео

15:28

Більше не наречений і наречена: Тома Холланда і Зендею викрили на публіціВідео

Реклама
15:27

Український ринок сигарет з 2022 року скоротився майже вдвічі

15:07

Зеленський підписав закон про примусову евакуацію дітей із небезпечних регіонів

14:52

Кінопремія "Actor Awards-2026": названо найкращі акторські роботи у фільмах

14:42

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати УкраїніВідео

14:39

Завжди простягнуть руку допомоги: у які дні народжуються найтурботливіші люди

14:32

Нову назву вже нанесли на карти: яке місто ледь не назвали на честь Леніна

14:15

Від попелиці і навіть колорадського жука: яку квітку посадити на городі від шкідників

13:47

Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

13:43

Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

13:42

Урожаю яблук, груш і вишень не буде: що потрібно зробити в саду після морозів

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти