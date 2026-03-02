"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

Наступальна операція, яку ворог готував на весну, залежала від досягнень станом на кінець 2025 року.

Володимир Зеленський назвав цілі наступу РФ / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, ОПУ

Головне із заяв Зеленського:

Отримано документи і плани РФ на 2025-2026-2027 роки

Росіяни хочуть продовжувати наступ на декількох напрямках

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає про плани росіян на 2026-2027 роки, про їхні цілі в окупації сходу країни, проте сил виконати поставлені завдання у противника немає.

"Ми отримали документи, плани на 2025-2026-2027 роки, трохи застарілі на 2025 рік. Бачимо, що вони не виконали свої цілі. Ми отримали і (плани на - ред.) 2026-2027 роки. Розуміємо, що вони хочуть. Розуміємо, що їхні напрямки залишаються актуальними – окупація сходу нашої держави, а саме Донецької та Луганської областей... Ми бачимо ці напрямки. Але ці карти поки що нічого спільного з реальністю не мають, тому що вони не можуть виконати завдання", – цитує Зеленського Укрінформ.

Крім того, за словами президента, росіяни хочуть продовжувати наступ у напрямку Запорізької області та Дніпра, також "їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон".

Наступальна операція, яку ворог готував на весну, залежала від досягнень станом на кінець 2025 року. Однак, як сказав Зеленський, росіяни не впоралися з поставленим його командуванням завданням.

"Їхні карти не збігаються з реальністю - де знаходяться наші сили і де їхні сили. Вони не можуть почати березневий наступ саме той, який вони хотіли", - додав президент.

Водночас поки що ознак загальної мобілізації в РФ немає, каже Зеленський: "Якби була загальна мобілізація, впевнений, ми всі про це знали б, тому що це був би серйозний виклик, як мінімум для нас. Я думаю, всередині росіян був би виклик, але, однак, такої інформації не було".

РФ готує новий наступ: які напрямки під загрозою

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко висловився про ймовірні кроки російських сил у найближчій перспективі та можливі напрямки зосередження їхнього ударного потенціалу.

Він зазначив, що особливу увагу зараз привертає активність підрозділів 3-ї загальновійськової армії РФ, які на східній ділянці фронту просуваються порівняно швидкими темпами.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом всієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни як мінімум до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

