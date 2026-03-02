Рус
РФ готує новий наступ: Коваленко назвав, які напрямки під загрозою

Олексій Тесля
2 березня 2026, 21:05
Викликає занепокоєння дії підрозділів 3-ї загальновійськової армії РФ, попередив Олександр Коваленко.
Олександр Коваленко
Олександр Коваленко спрогнозував розвиток ситуації на фронті / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Важливе із заяв Коваленка:

  • Головний пріоритет РФ — Слов'яно-Краматорський плацдарм
  • РФ може реалізувати наступальні дії на Запорізькому плацдармі

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував питання про те, чого очікувати від росіян найближчим часом і де вони можуть сконцентрувати ударні можливості.

"Зараз їх головний пріоритет — Слов'янсько-Краматорський плацдарм. Особливо турбує східний фланг — колишній Сіверський напрямок, нині правобережна частина Бахмутки", — сказав він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

За словами експерта, занепокоєння викликають дії підрозділів 3-ї загальновійськової армії РФ, яка демонструє досить швидкі темпи просування на східному фланзі.

"Росіяни можуть спробувати реалізувати наступальні дії на Запорізькому плацдармі. Водночас наші системні контратаки, які останнім часом проводилися на Гуляйпільському напрямку, вздовж річки Гайчур, в районі Межиріччя, Вовчої, Вороної, а також поблизу Покровського в Дніпропетровській області, дозволили стримати просування противника, відкинути його і повернути під наш контроль ряд позицій, які покращують наше становище напередодні російської весняно-літньої кампанії і, відповідно, ускладнюють її початок для самих росіян. Тому можна припустити, що із запорізькою наступальною кампанією у них виникнуть проблеми — ймовірно, навіть більші, ніж на Слов'янсько-Краматорському плацдармі", — додав Коваленко.

Погляд українського генерала на ситуацію на передовій

Військовий аналітик, екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що однією з головних цілей Росії, як і раніше, залишається встановлення контролю над великими обласними центрами. Він підкреслив, що для Кремля стратегічно важливі такі міста, як Дніпро і Запоріжжя.

Водночас експерт вважає, що на даному етапі російські сили не мають достатньо ресурсів і потенціалу для проведення результативного наступу на ці напрямки.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сєвєрська командирів двох бригад звільняють за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий попередив про загрозу нового штурму РФ. Росіяни в рази збільшили кількість FPV-дронів на одному з напрямків.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сєвєрськ у Бахмутському районі Донецької області.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Олександр Коваленко Фронт
