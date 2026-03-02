Зірку "Холостяка-14" Половінкіну забрала "швидка" - деталі

Читайте більше:
- Що сталося з Анастасією Половінкіною
- Як вона почувається зараз
Українська блогерка і фіналістка романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14" Анастасія Половінкіна почала весну в кареті швидкої допомоги. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Дівчина опублікувала знімок із "швидкої" з крапельницею в руці. "З першим днем весни", - ймовірно, з іронією написала Половінкіна.
Наступного дня Анастасія заспокоїла підписників, запевнивши, що її стан стабілізувався: "Всім дякую за підтримку. Вже все добре. Весну зустріли". Вона також показала свою забинтовану руку, яку дбайливо підтримує інша рука, схожа на чоловічу.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ".
