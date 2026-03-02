Зірку "Холостяка-14" Половінкіну забрала "швидка" - деталі

Анастасії Половінкіній знадобилася медична допомога.

https://glavred.net/stars/zvezdu-holostyaka-14-polovinkinu-uvezla-skoraya-detali-10745456.html Посилання скопійоване

Анастасія Половінкіна Холостяк - фіналістку проєкту забрала швидка допомога / колаж: Главред, фото: instagram.com/polovynkina_

Читайте більше:

Що сталося з Анастасією Половінкіною

Як вона почувається зараз

Українська блогерка і фіналістка романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14" Анастасія Половінкіна почала весну в кареті швидкої допомоги. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина опублікувала знімок із "швидкої" з крапельницею в руці. "З першим днем весни", - ймовірно, з іронією написала Половінкіна.

відео дня

Наступного дня Анастасія заспокоїла підписників, запевнивши, що її стан стабілізувався: "Всім дякую за підтримку. Вже все добре. Весну зустріли". Вона також показала свою забинтовану руку, яку дбайливо підтримує інша рука, схожа на чоловічу.

Анастасія Половінкіна Холостяк - фіналістку проєкту забрала швидка допомога / фото: instagram.com/polovynkina_

Анастасія Половінкіна Холостяк - фіналістку проєкту забрала швидка допомога / фото: instagram.com/polovynkina_

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як молода наречена В'ячеслава Довженка закрутила роман з актором. Крім того, Світлана зізналася, чи відчуває різницю у віці в стосунках.

Також Потап розкрив, коли повернеться в Україну. Музичний продюсер і виконавець перебрався за кордон під час повномасштабної війни і будує бізнес там.

Читайте також:

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред