Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

Після серії ударів по містах Близького Сходу Україна готова ділитися досвідом збивання іранських дронів.

Президент України пропонує направити експертів на місяць або два тижні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Україна пропонує допомогу у збиванні іранських безпілотників

Мета – захистити цивільне населення ОАЕ, Саудівської Аравії та Катару

Пропозиція прозвучала після серії ударів по містах Близького Сходу

Україна готова надати експертів для знищення іранських безпілотників, що атакують міста на Близькому Сході, якщо арабські лідери переконають російського президента Володимира Путіна погодитися на перемир’я. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, після чотирьох років війни Україна накопичила унікальний досвід у перехопленні іранських дронів типу "Шахед", якими Тегеран завдає ударів по Об’єднаних Арабських Еміратах, Катару та Саудівській Аравії.

Умови відправки експертів

"Лідери Близького Сходу мають добрі стосунки з Росією. Вони можуть попросити запровадити місячне припинення вогню, і ми готові направити наших спеціалістів", – зазначив Зеленський.

Він уточнив, що тривалість місії може становити від двох тижнів до місяця та дозволить захистити цивільне населення від атак дронів.

Водночас видання наголошує, що Росія раніше неодноразово відмовлялася від пропозицій президента США Дональда Трампа про припинення вогню в Україні, тож успіх переговорів з Путіним видається малоймовірним.

Шахед / Інфографіка: Главред

Пропозиція українського лідера пролунала після серії ударів по містах Близького Сходу, зокрема Дубаю, у відповідь на атаку США.

"Ми можемо допомогти не лише ОАЕ, Саудівській Аравії та Катару, а й Ізраїлю", – додав Зеленський.

Як Росія "кинула" Іран - думка експерта

Як писав Главред, Ігор Семиволос, історик, політолог та сходознавець, зазначає, що після серії масштабних ударів США та Ізраїлю по об’єктах іранського режиму відносини між Москвою та Тегераном фактично переживають руйнування політичної осі співпраці.

"Іран дійсно звертався до Росії, посилаючись на положення про взаємодопомогу у разі загрози державному суверенітету. Водночас у Кремлі визнали, що нинішня ситуація не підпадає під механізми колективної оборони, передбачені відповідними домовленостями", – пояснює Семиволос.

За його словами, Москва скористалася "юридичною казуїстикою": удари США та Ізраїлю позиціонуються як "точкові операції проти терористичної інфраструктури", а не як повномасштабне вторгнення, що формально дозволяє уникнути виконання зобов’язань щодо військової допомоги.

Операція США проти Ірану - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Велика Британія планує залучити українських фахівців, які разом із британськими експертами допомагатимуть країнам Перської затоки підвищити ефективність протидії іранським безпілотникам. Про це повідомив прем’єр-міністр Кір Стармер у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці в соцмережі X.

Нагадаємо, що Іран під час атак безпілотниками застосовує тактику, яка нагадує підходи Росії у війні проти України, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати поки що "ще не починали бити сильно" по Ірану, і пообіцяв найближчим часом "велику хвилю" ударів по режиму, повідомляє CNN.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

