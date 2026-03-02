Незважаючи на потепління: Тернопільщину накриє негода з туманом

Синоптики попередили, що на окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Якою буде погода в Тернополі у найближчі дні

Коли може випасти невеликий дощ

Погода в Тернопільській області у вівторок, 3 березня, буде хмарною з проясненнями. Вночі та вранці можливий туман, на дорогах збережеться ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі істотних опадів не очікується, але вдень може випасти невеликий дощ. Вітер завтра буде північно-західного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -3 градусів до +2 градусів, вдень прогнозується +3…+8 градусів. Температура по місту вночі очікується в межах -1…+1 градус, вдень - +5…+7 градусів.

Погода в Тернополі 4 березня

У середу 4 березня, на Тернопільщині також буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. На окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця.

Температура повітря вночі прогнозується від -2 градусів до +3 градусів, вдень підніметься до +6…+11 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що завтра у різних регіонах України можливий дощ та мокрий сніг.

За її словами, атмосферні фронти циклону Doreena викличуть опади переважно на сході та півдні.

"Найближчої ночі та вранці опади також можливі практично повсюди, але все ж вдень 3-го березня вологість зміститься саме у південну та східну частини. Бо антициклон Iakl витіснить ці опади із західних та північних областей", - додала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

