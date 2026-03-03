Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Подарунок для Путіна": в США попередили Україну про наслідки війни з Іраном

Юрій Берендій
3 березня 2026, 08:18
Сенатори США по-різному оцінили вплив можливої війни з Іраном на підтримку України та перспективи завершення війни з Росією.
'Подарунок для Путіна': в США попередили Україну про наслідки війни з Іраном
В США попередили Україну про наслідки війни з Іраном / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Американські сенатори висловились щодо можливих наслідків для України від операції США проти Ірану
  • Ймовірно, Україна зможе отримувати меншу кількість зброї та ракет для систем ППО

В американському Сенаті неоднозначно висловились щодо можливого впливу операції США проти Ірану на підтримку України. Відповідні заяви зробили демократ Річард Блюменталь та республіканець Джон Кеннеді в коментарі Суспільному.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що війна з Іраном може скоротити ресурси, які США здатні спрямовувати на підтримку України.

відео дня

"Системи ППО та інша зброя будуть менш доступні для України, бо їх спрямують до Ізраїлю, нашого союзника", — сказав Блюменталь.

На його думку, цей конфлікт є "великим подарунком" для російського диктатора та воєнного Володимира Путіна, оскільки відвертає увагу та можливості Вашингтона від українського напрямку.

Водночас він відкинув твердження про нібито неминучу перемогу Росії та наголосив, що Україна здатна здобути перевагу за умови надання їй необхідної допомоги.

Натомість сенатор-республіканець Джон Кеннеді висловив іншу позицію. Він припустив, що удари по Ірану можуть вплинути на розрахунки Кремля та підштовхнути Путіна до переговорного процесу, сподіваючись, що розвиток подій матиме позитивний ефект у контексті завершення війни.

'Подарунок для Путіна': в США попередили Україну про наслідки війни з Іраном
Політична система США / Інфографіка: Главред

Чому війна проти Ірану може стати шансом для України - думка експерта

Події на Близькому Сході фактично свідчать про відкриття другого фронту в межах ширшого глобального протистояння. Пряме протистояння США та Ірану підриває геополітичну зв’язку між Москвою і Тегераном та потенційно може змусити Кремль піти на неочікувані кроки. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, попри умовність визначень, нинішні процеси демонструють риси можливої світової війни. Він зазначає, що бойові дії вже виходять за межі регіональних конфліктів, а удар по Ірану фактично можна розцінювати як повноцінний другий фронт. США фактично вступили у війну на боці Ізраїлю проти Ірану, тоді як Росія продовжує агресію проти України, а Китай наразі займає позицію спостерігача, намагаючись впливати на перебіг подій опосередковано. Усе це, за оцінкою аналітика, свідчить про остаточний демонтаж попередньої системи міжнародної безпеки.

Водночас Горбач вказує на те, що відкриття другого фронту створює для України не лише ризики, а й певні стратегічні можливості. Демонстрація сили США на іранському напрямку може мати серйозний психологічний вплив на російське керівництво.

"Це потенційно може схилити Кремль до нечуваної з їхнього боку зговірливості. Особливо під тиском Китаю, якщо він буде", — вважає експерт.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Крім того, Горбач звертає увагу на кризові явища у взаєминах між державами-агресорами, вважаючи, що військово-політичний союз Ірану та Росії показав свою обмеженість.

Він також зауважує, що умовна геополітична конструкція за участі Китаю, КНДР, Росії та Ірану починає втрачати одну з ключових опор, і в разі ослаблення Ірану може похитнутися вся ця євразійська модель, на яку розраховував Путін. У підсумку експерт припускає, що нинішній інерційний сценарій та формальні переговорні процеси можуть трансформуватися в нову політичну реальність, що відкриває шанс на позитивні зміни для України.

Атака США та Ізраїлю на Іран - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати мають намір суттєво наростити інтенсивність ударів по Ірану вже протягом найближчої доби. За інформацією високопоставленого американського посадовця, перша хвиля атак дала змогу послабити систему оборони країни, після чого були визначені нові цілі для подальших дій.

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що найпотужніші удари ще попереду і триватимуть доти, доки Вашингтон не реалізує всі поставлені завдання.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий направити фахівців для допомоги у протидії іранським безпілотникам, які атакують міста на Близькому Сході, якщо арабські лідери зможуть переконати російського президента Володимира Путіна погодитися на припинення вогню.

Інші новини:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Іран новини України новини Ірану Удар Ізраїлю по Ірану Атака на Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не лише захист США": Венс назвав справжню причину війни проти Ірану

"Не лише захист США": Венс назвав справжню причину війни проти Ірану

09:22Світ
"Подарунок для Путіна": в США попередили Україну про наслідки війни з Іраном

"Подарунок для Путіна": в США попередили Україну про наслідки війни з Іраном

08:18Світ
"Велика хвиля скоро прийде": США завдадуть нового удару по Ірану впродовж 24 годин

"Велика хвиля скоро прийде": США завдадуть нового удару по Ірану впродовж 24 годин

07:32Світ
Реклама

Популярне

Більше
Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Китайський гороскоп на сьогодні 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Китайський гороскоп на сьогодні 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

Останні новини

09:36

"Вилитий Філіп": Анастасія Стоцька приголомшила виглядом своїх дітей

09:22

"Не лише захист США": Венс назвав справжню причину війни проти ІрануВідео

09:14

РФ атакувала Одеську область: пошкоджено портову інфраструктуру

09:13

Що буде, якщо посадити дині та кавуни поруч: 3 причини зробити це в 2026 роціВідео

09:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 березня (оновлюється)

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
08:53

"Сакральність" ні до чого: чому Одеса стратегічно важлива для Кремля

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:18

"Подарунок для Путіна": в США попередили Україну про наслідки війни з Іраном

07:32

"Велика хвиля скоро прийде": США завдадуть нового удару по Ірану впродовж 24 годин

Реклама
06:53

У Харкові - вибухи: уламки дрона РФ пошкодили висотки та авто

05:56

"Не зробив мені пропозицію": Сумська здивувала зізнанням про особисте

05:30

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

04:41

Дивні радянські реалії: з яким абсурдом стикався кожен житель СРСР

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

03:39

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у РосіїВідео

03:07

Мрійники та фантазери: три знаки зодіаку, у яких голова у хмарах

02:55

49-річний син Шер заарештований вдруге за два дні - подробиці

02:34

Запрограмовані на успіх: чим особливі люди, народжені у березні

02:12

Чмерковський під час гастролей по США потрапив до лікарні - що сталося

02:08

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

Реклама
02:00

Чоловік зрадниці Ані Лорак відмовився мати з нею дітей - причина

01:31

Перестав приховувати: Усик заговорив про політичні амбіції

01:30

РФ планує напад на країни НАТО: названо дату нової війни в ЄвропіВідео

01:02

Сода з оцтом не допоможуть: кухонні звички, які тихо "вбивають" труби

02 березня, понеділок
23:57

Цибуля виросте розміром з кулак: проста схема посіву без пікіруванняВідео

23:50

Марія Бурмака розповіла топ-жарт від Ніни Матвієнко

23:09

Розширення відстрочок від мобілізації: важливі зміни в Резерв+

23:02

Алан Бадоєв зізнався, на які кошти живе під час війни

22:57

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

22:54

Майже пів століття носило ім’я пілота Нестерова: про яке українське місто йде мова

22:15

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

22:07

У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

22:05

Чи став напад на Іран відкриттям другого фронту світової війни: аналіз ГорбачаПогляд

22:02

Як і коли сіяти цибулю чорнушку, щоб отримати великі цибулини вже цього року

21:57

Зірку "Холостяка-14" Половінкіну забрала "швидка" - деталі

21:57

Скандал на Паралімпіаді-2026: українську форму не допустили – яка причина

21:45

Ольга Сумська розповіла про важливу подію в житті дочки: "Вір у себе"

21:45

"Ми отримали документи": Зеленський розповів про плани нового наступу РФ

21:05

РФ готує новий наступ: Коваленко назвав, які напрямки під загрозою

20:49

Допомога проти дронів за умови: Зеленський озвучив план лідерам Близького Сходу

Реклама
20:40

Складний тест на IQ: лише генії знайдуть перевернуті числа 47 та 37 за 13 секунд

20:11

"У разі необхідності": Трамп заявив про готовність відправити солдатів до Ірану

19:55

Незважаючи на потепління: Тернопільщину накриє негода з туманом

19:50

Більше не "народна" ціна: в Україні стрімко подорожчав улюблений фрукт

19:39

Накип більше не проблема: неймовірно простий спосіб очищення чайника за лічені хвилиниВідео

19:28

Плита засяє за лічені хвилини: простий спосіб допоможе відмити її без зайвих зусиль

18:56

США готують новий етап операції проти Ірану: Трамп зробив важливу заяву

18:40

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

18:29

В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає

18:26

Стрибок одразу на 10 гривень: бензин в Україні скоро може різко подорожчати

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти