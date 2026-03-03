'Подарунок для Путіна': в США попередили Україну про наслідки війни з Іраном

Сенатори США по-різному оцінили вплив можливої війни з Іраном на підтримку України та перспективи завершення війни з Росією.

В США попередили Україну про наслідки війни з Іраном / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Американські сенатори висловились щодо можливих наслідків для України від операції США проти Ірану

Ймовірно, Україна зможе отримувати меншу кількість зброї та ракет для систем ППО

В американському Сенаті неоднозначно висловились щодо можливого впливу операції США проти Ірану на підтримку України. Відповідні заяви зробили демократ Річард Блюменталь та республіканець Джон Кеннеді в коментарі Суспільному.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що війна з Іраном може скоротити ресурси, які США здатні спрямовувати на підтримку України.

"Системи ППО та інша зброя будуть менш доступні для України, бо їх спрямують до Ізраїлю, нашого союзника", — сказав Блюменталь.

На його думку, цей конфлікт є "великим подарунком" для російського диктатора та воєнного Володимира Путіна, оскільки відвертає увагу та можливості Вашингтона від українського напрямку.

Водночас він відкинув твердження про нібито неминучу перемогу Росії та наголосив, що Україна здатна здобути перевагу за умови надання їй необхідної допомоги.

Натомість сенатор-республіканець Джон Кеннеді висловив іншу позицію. Він припустив, що удари по Ірану можуть вплинути на розрахунки Кремля та підштовхнути Путіна до переговорного процесу, сподіваючись, що розвиток подій матиме позитивний ефект у контексті завершення війни.

Політична система США / Інфографіка: Главред

Чому війна проти Ірану може стати шансом для України - думка експерта

Події на Близькому Сході фактично свідчать про відкриття другого фронту в межах ширшого глобального протистояння. Пряме протистояння США та Ірану підриває геополітичну зв’язку між Москвою і Тегераном та потенційно може змусити Кремль піти на неочікувані кроки. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, попри умовність визначень, нинішні процеси демонструють риси можливої світової війни. Він зазначає, що бойові дії вже виходять за межі регіональних конфліктів, а удар по Ірану фактично можна розцінювати як повноцінний другий фронт. США фактично вступили у війну на боці Ізраїлю проти Ірану, тоді як Росія продовжує агресію проти України, а Китай наразі займає позицію спостерігача, намагаючись впливати на перебіг подій опосередковано. Усе це, за оцінкою аналітика, свідчить про остаточний демонтаж попередньої системи міжнародної безпеки.

Водночас Горбач вказує на те, що відкриття другого фронту створює для України не лише ризики, а й певні стратегічні можливості. Демонстрація сили США на іранському напрямку може мати серйозний психологічний вплив на російське керівництво.

"Це потенційно може схилити Кремль до нечуваної з їхнього боку зговірливості. Особливо під тиском Китаю, якщо він буде", — вважає експерт.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Крім того, Горбач звертає увагу на кризові явища у взаєминах між державами-агресорами, вважаючи, що військово-політичний союз Ірану та Росії показав свою обмеженість.

Він також зауважує, що умовна геополітична конструкція за участі Китаю, КНДР, Росії та Ірану починає втрачати одну з ключових опор, і в разі ослаблення Ірану може похитнутися вся ця євразійська модель, на яку розраховував Путін. У підсумку експерт припускає, що нинішній інерційний сценарій та формальні переговорні процеси можуть трансформуватися в нову політичну реальність, що відкриває шанс на позитивні зміни для України.

Атака США та Ізраїлю на Іран - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати мають намір суттєво наростити інтенсивність ударів по Ірану вже протягом найближчої доби. За інформацією високопоставленого американського посадовця, перша хвиля атак дала змогу послабити систему оборони країни, після чого були визначені нові цілі для подальших дій.

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що найпотужніші удари ще попереду і триватимуть доти, доки Вашингтон не реалізує всі поставлені завдання.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий направити фахівців для допомоги у протидії іранським безпілотникам, які атакують міста на Близькому Сході, якщо арабські лідери зможуть переконати російського президента Володимира Путіна погодитися на припинення вогню.

